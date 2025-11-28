Media Maratón Andina Fusagasugá: actividades, entrega de kits y más sobre la carrera

Así será la semana de actividades en el marco de la Media Maratón Andina

La Semana de actividades de la Media Maratón Andina, que tiene eventos programadas desde el viernes 28 hasta el domingo 30 de noviembre, ofrecerá una variada programación cultural, gastronómica y empresarial que ayudará a potenciar el impacto turístico y deportivo que ofrece esta carrera.

Entre los eventos más destacados estará el Festival Nacional de Intérpretes y Compositores de la Rumba Criolla “Emilio Sierra Baquero”, que se realizará del 28 al 30 de noviembre con presentaciones de formatos típicos, tradición orquestal, jóvenes talentos y obras inéditas.

Paralelamente, los días 28 y 29 tendrá lugar el Festival Gastronómico de Fusagasugá, donde restaurantes locales, productores rurales y emprendedores presentarán lo mejor de la riqueza culinaria del territorio.

Asimismo, del 28 al 30 de noviembre se desarrollará la Feria Empresarial y de Emprendimientos en el Parque Coburgo y el Coliseo del IDERF, que contará con la participación de más de 60 emprendedores, artesanos, marcas deportivas y comercios locales, en un espacio propicio para el relacionamiento y la dinamización económica.

La agenda también incluirá la Pasarela de Moda Deportiva, programada para el 29 de noviembre en el Coliseo IDERF – Parque Coburgo, donde diseñadores locales, marcas deportivas y emprendimientos creativos presentarán sus colecciones.