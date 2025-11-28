Actualizado:
Media Maratón Andina Fusagasugá: actividades, entrega de kits y más sobre la carrera
El evento presentó cupos agotados en todas sus categorías.
La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), en coordinación con la Alcaldía de Fusagasugá, promueven la Media Maratón Andina CCB, una competencia programada para el próximo domingo 30 de noviembre y que tendrá como escenario principal a Fusagasugá, reconocida nacionalmente como la ‘Ciudad Jardín’.
Con esta carrera, la CCB busca fortalecer el tejido empresarial de la región y, al mismo tiempo, impulsar la riqueza cultural y turística del municipio, un evento deportivo que trasciende las calles, convirtiéndose en una vitrina para visibilizar el potencial del territorio.
¿Cuándo será la entrega de los kits y cuál es el horario de la carrera?
La organización confirmó que la entrega de kits comenzará el viernes 28 de noviembre en Bogotá, entre las 9:00 a.m. y las 6:00 p.m., en el parqueadero de la Sede Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá. El proceso continuará en Fusagasugá el sábado 29 de noviembre, en el mismo horario, en el Coliseo de futsal IDERF Coburgo, en el Parque Coburgo.
El domingo 30 de noviembre, día de la Media Maratón Andina CCB, los corredores de las distancias 5K, 10K y 21K partirán desde el Estadio Municipal Fernando Mazuera. El ingreso estará habilitado de 5:00 a.m. a 6:30 a.m. para garantizar la organización de las tres categorías, un evento que tiene a su disposición una 'Guía del Atleta' para su completo conocimiento.
Image
Así será la semana de actividades en el marco de la Media Maratón Andina
La Semana de actividades de la Media Maratón Andina, que tiene eventos programadas desde el viernes 28 hasta el domingo 30 de noviembre, ofrecerá una variada programación cultural, gastronómica y empresarial que ayudará a potenciar el impacto turístico y deportivo que ofrece esta carrera.
Entre los eventos más destacados estará el Festival Nacional de Intérpretes y Compositores de la Rumba Criolla “Emilio Sierra Baquero”, que se realizará del 28 al 30 de noviembre con presentaciones de formatos típicos, tradición orquestal, jóvenes talentos y obras inéditas.
Paralelamente, los días 28 y 29 tendrá lugar el Festival Gastronómico de Fusagasugá, donde restaurantes locales, productores rurales y emprendedores presentarán lo mejor de la riqueza culinaria del territorio.
Asimismo, del 28 al 30 de noviembre se desarrollará la Feria Empresarial y de Emprendimientos en el Parque Coburgo y el Coliseo del IDERF, que contará con la participación de más de 60 emprendedores, artesanos, marcas deportivas y comercios locales, en un espacio propicio para el relacionamiento y la dinamización económica.
La agenda también incluirá la Pasarela de Moda Deportiva, programada para el 29 de noviembre en el Coliseo IDERF – Parque Coburgo, donde diseñadores locales, marcas deportivas y emprendimientos creativos presentarán sus colecciones.
