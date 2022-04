"Mi calidad como boxeador ha mejorado": Óscar Rivas, listo para defender el título Mundial en Cali

Todo está acordado para que el boxeador colombiano Óscar Andrés 'kaboom' Rivas Torres realice la primera defensa del título Mundial del peso Bridge del Consejo Mundial de Boxeo.

En los últimos días, en Bogotá y Cali, se hizo oficial que Rivas enfrentará el próximo 13 de agosto al polaco Lukasz Rozanski en el estadio Pascual Guerrero de la capital del Valle del Cauca.

Al respecto, 'Kaboom' habló con Centro Deportivo de Antena 2, en donde demostró la felicidad y motivación que siente por poder pelear en Cali y en una defensa del título Mundial.

"Estoy muy contento con lo que está pasando y defender el título en mi tierra el 13 de agosto en el estadio Pascual Guerrero".

Rivas también describió los aspectos en los que ha mejorado como boxeador y el trabajo que ha desarrollado después de perder con 2019 con el británico Dillian Whyte.

"Mi experiencia después tener grandes batallas con pugilistas. Mi calidad como boxeador ha mejorado mucho, siento que tengo mas capacidades como boxeador. todas esas cosas me han dado gran experiencia. Verán un nuevo Óscar Rivas. Siempre guerrero y echando para adelante. Psicológicamente me he preparado con mucha decisión. La pérdida con Dillian Whyte me hizo pensar mucho qué es lo que tenía que mejorar. Estoy trabajando fuerte en mi confianza en mi trabajo. Voy a demostrarlo el 13 de agosto".

El colombiano valoró la importante del evento, teniendo en cuenta el camino que ha tenido su rival para ganarse un lugar en la pelea por el título del mundo.

"Es un boxeador que viene desde el otro continente a esta gran pelea. Es un boxeador fuerte, aguerrido. Ha dado mucho de qué hablar para llegar a ser aspirante al título del mundo es porqué se ha ganado esta honra, toca trabajar duro por que el quiere ganar el título"

Rozanski tiene un récord invicto de 14 peleas ganados, de las cuales 13 fueron por la vía del nocaut. El más reciente antecedente del polaco fue la victoria sobe su compatriota Artur Szpilka el pasado 30 de mayo del 2021.

Finalmente, Óscar Riva dio detalles de lo que será la parte final de su preparación.

"Preparación en Canadá, pensando con el equipo de trabajo hacer un campo de entrenamiento en Bogotá y Cali para estar en optimas condiciones. Aprovechar la altura de Bogotá", explicó.