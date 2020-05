Miguel Ángel Rodríguez recordó su título en el Abierto Británico de Squash

En 2018 el colombiano Miguel Ángel Rodríguez alcanzó la gloria en el squash mundial, luego de quedarse con el título del Abierto Británico de la categoría masculina. El atleta, quien ha ganado varios eventos en su extensa carrera, recordó, a sus 34 años, cómo fue el proceso para conseguir ese título, el más importante que ha logrado y uno que seguro marcará su historia por la forma en que lo consiguió.

Rodríguez narró su éxito al programa 'Centro Deportivo' de Antena 2. "Fue mi sexto o séptimo British Open, en la final jugué contra el número uno del mundo, Mohamed ElShorbagy. Fue un partido muy emocionante que me significó el título más importante de mi carrera", arrancó comentando.

Luego se refirió a cómo había sido la progresión hasta llegar al campeonato disputado en Hull, Inglaterra. "A mis quince años tenía como sueño estar entre los 20 mejores del mundo, cuando alcancé esa posición me puse otra meta que era estar entre los 10 mejores y llegar a Dubai donde actúan los ocho primeros. Superé los pronósticos, he jugado ese certamen dos veces y luego mi sueño era ganar un torneo tipo 'Grand Slam', algo que conseguí llevándome el título del certamen de mayor antigüedad, de más prestigio y con el que terminamos siempre la temporada en mayo. Fue una semana inolvidable para mí".

Sobre el torneo en particular, comentó cómo fue ronda a ronda: "El camino fue duro, en primera ronda me tocó contra Ramy Ashour, exnúmero uno del mundo, a quien enfrenté por primera vez y le gané 3-1. Después le gané a Omar Mosaad por el mismo resultado. Después con Ali Farag, actual número 2 del mundo a quien le gané por primera vez; en la semifinal me tocó jugar con un alemán que dio sorpresa en el torneo y, en la final, enfrenté a Mohamed, a quien le gané por primera vez en el Colombia Open y luego volví a ganarle allá. Fue un partido totalmente diferente y un partido para recordar, que se demoró casi 100 minutos y lo más lindo es saber que mi nombre quedó inscrito en la 'Copa Madre'".

En conclusión, Rodríguez hizo un balance de cómo llegó a ese título: "Llevaba cinco años tocando las puertas para esas finales, ya había llegado a cuatro semifinales de torneos grandes como el Tournament of Champions de Nueva York, en Chicago, al Masters de Dubai, otra en Egipto. Así que fue un proceso satisfactorio, ha sido un proceso con entrenamientos largos, en toda mi etapa, desde que empecé a los ocho años. Así que esa experiencia en mi juego y esa madurez me dieron toda la confianza para enfrentar esa final. Mohamed era más experimentado porque tiene más finales, pero creo que a mis 34 años he logrado cosas importantes en mi carrera y todavía hay mucho por cosechar".

Cerrando, el esquashista colombiano señaló: "Ver las imágenes me eriza la piel y son cosas que quedan para la historia y emocionan".

Así fue el triunfo de Miguel Ángel Rodríguez: