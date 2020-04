Mindeporte explicó condiciones para practicar deporte al aire libre desde el 27 de abril

“La medida lo que busca es proteger la salud física y mental de muchos colombianos. El horario que se planteó inicialmente es entre cinco y ocho de la mañana. Por supuesto que aquí se va a hablar con las alcaldías. Primero será tener el control y luego un diagnóstico sobre esos horarios. Segundo, puede salir un padre con uno de sus hijos. De esa manera lo que buscamos es la tranquilidad de ellos y también que los padres pueden estar realizando actividad física. Qué más tenemos previsto en la medida: a un kilómetro máximo del domicilio se puede extender la actividad que realice cada uno de los ciudadanos. Es decir, contar un kilómetros desde su casa. En ese radio se puede hacer la actividad”.

De igual forma señaló que se deberán mantener los protocolos de salubridad y sanidad, lo cual incluye llevar un kit con protector solar, así como un gel antibacterial. Al mismo tiempo agregó que “los parques de los niños no se podrán usar porque es un foco de contaminación. Tampoco los gimnasios al aire libre”.

“El tema de los parques es importante. En Bogotá miraremos cuáles son los parques que se abrirán, o si se hará paulatinamente con algunos. Esto es para una actividad como salir a caminar, salir a trotar, salir a montar en bicicleta, incluso patinar. No deportes de conjunto, no la cancha de barrio para que haya contacto entre los deportistas. No se podrán habilitar los parques recreativos, ni los gimnasios biosaludables. Éstos son focos de altísima contaminación”, agregó Ernesto Lucena.

Respecto a la intención de la medida, la cual iniciará el próximo lunes 27 de abril, el Ministro explicó que la idea es que se reduzcan los problemas de salud mental y evitar el aumento de casos de maltrato intrafamiliar.

“No podrán salir en los mayores de 70 años”, añadió el funcionario. “Ellos siguen con la restricción. Por eso el ministerio ha contemplado su programa Entrenando Juntos, en señal abierta (Señal Colombia), para que todas esas personas tengan actividad física dentro de sus casas. Una de las premisas del presidente Duque es la de proteger al adulto mayor. Ellos presentan el mayor tipo de complicación cuando son infectados".