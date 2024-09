Mundial de Fútbol de Salón 2024: definido el calendario completo

Del 13 al 22 de septiembre de 2024, la ciudad de Bucaramanga, Santander, Colombia, será sede del VIII Campeonato Mundial de Selecciones de Fútbol de Salón, organizado por la Federación Internacional de Fútbol de Salón (FIFUSA). Este evento reúne a las principales selecciones masculinas de este deporte, quienes competirán por el título mundial.

El torneo contará con la participación de equipos de diversos continentes, entre ellos Canadá, Kenia, Ecuador, Pakistán, Panamá, República Democrática del Congo, Chile, Haití, Venezuela, Costa Rica, Argentina, Guatemala, Brasil, México, Colombia, y Estados Unidos, entre otros. La inauguración está programada para el viernes 13 de septiembre, con dos partidos destacados: Brasil enfrentará a México a las 9:00 p.m., y el equipo local de Colombia debutará contra Estados Unidos a las 7:30 p.m.

Durante la fase de grupos, los equipos disputarán varios encuentros en formato de todos contra todos, distribuidos entre las primeras cinco fechas de competencia. Cada día se llevarán a cabo múltiples partidos, comenzando el domingo 15 de septiembre, con encuentros como Pakistán vs. México a las 9:30 a.m. y Brasil vs. Australia a las 3:30 p.m.

El lunes 16 de septiembre continuarán las acciones con duelos como Ecuador vs. Australia a las 9:30 a.m. y Colombia vs. Kenya a las 7:30 p.m. Para el martes 17, uno de los partidos a seguir será Argentina enfrentándose a Panamá a las 7:30 p.m., mientras que el miércoles 18 se cerrará la fase de grupos con enfrentamientos como Guatemala vs. Panamá y México vs. Ecuador.

A partir del jueves 19 de septiembre comenzarán los octavos de final, donde los mejores equipos clasificados se medirán para avanzar a las siguientes fases del torneo. Los cuartos de final se jugarán el viernes 20 de septiembre, y las semifinales tendrán lugar el sábado 21 de septiembre, con partidos programados a las 9:30 a.m. y 2:00 p.m.

El campeonato culminará el domingo 22 de septiembre con el partido por el tercer puesto a las 4:00 p.m., seguido por el "Partido de las Estrellas" a las 5:30 p.m., y la gran final, que se disputará a las 7:30 p.m., donde se definirá el nuevo campeón mundial de fútbol de salón.

Este evento cuenta con la transmisión en vivo a través de Canal TRO y está patrocinado por diversas marcas locales e internacionales. Se espera la participación de miles de espectadores, tanto locales como internacionales, quienes podrán disfrutar de este espectáculo deportivo.