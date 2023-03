Mundial de Gimnasia Artística: ¿Cómo le fue a Dilan Jiménez en la final de barras paralelas?

Parallel Bars final at the 2023 World Cup in Baku 🇦🇿:



🥇Carlos Yulo 🇵🇭 15.400

🥈Illia Kovtun 🇺🇦 15.366

🥉Cameron Lie-Bernard 🇫🇷 14.600