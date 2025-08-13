Actualizado:
Mié, 13/08/2025 - 13:25
The Nariño Challenge llega a Girardot: fecha y más detalles
La prueba contará con 1.9 kilómetros de natación, 90 de bicicleta y 21+1 de running.
The Nariño Challenge, uno de los eventos más importantes del calendario en el triatlón, llega a Girardot el próximo 30 de agosto en un evento en el participarán los 50 mejores triatletas de Colombia.
La prueba organizó la lista de salida, teniendo en cuenta el tiempo promedio de cada deportista. La natación será la primera modalidad en acción con un recorrido de 1.9 kilómetros.
Posteriormente será el turno de la bicicleta, que contará con una distancia de 90 kilómetros, en el que el viento jugará un papel fundamental.
La prueba terminará con el recorrido de la carrera a pie, que será de 21+1 kilómetros con las altas temperaturas como principal dificultad.
Cierre viales por The Nariño Challenge
Teniendo en cuenta el desarrollo de The Nariño Challenge, las autoridades locales autorizaron algunos cierres viales desde las 6:00 de la mañana hasta las 12:00 del medio día.
Se tiene previsto que la vía desde la Piscina Olímpica, pasando por la Carrera 24, y tomando la vía nacional hacia Nariño, hasta el PR 24+250 estará reservada para la prueba.
Como vías alternas se habilitaron Tocaima, Jerusalén, o la calle 19 vía Girardot - Nariño, por la vereda Arbolito (vía destapada).
Los cinco ganadores de cada categoría asegurarán un cupo en la próxima versión de The Nariño Challenge 2026.
Fuente
Antena 2