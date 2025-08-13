The Nariño Challenge llega a Girardot: fecha y más detalles

The Nariño Challenge, uno de los eventos más importantes del calendario en el triatlón, llega a Girardot el próximo 30 de agosto en un evento en el participarán los 50 mejores triatletas de Colombia.

La prueba organizó la lista de salida, teniendo en cuenta el tiempo promedio de cada deportista. La natación será la primera modalidad en acción con un recorrido de 1.9 kilómetros.

Posteriormente será el turno de la bicicleta, que contará con una distancia de 90 kilómetros, en el que el viento jugará un papel fundamental.

La prueba terminará con el recorrido de la carrera a pie, que será de 21+1 kilómetros con las altas temperaturas como principal dificultad.