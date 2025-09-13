Natalia Linares hace historia; la colombiana clasifica a final en Mundial de Atletismo

Colombia peleará medalla de oro en el Mundial de atletismo

Linares (22 años) fue sexta en el global de resultados de la ronda de clasificación al llegar a 6,66 metros, lo que le permitió estar entre las doce que pelearán el domingo por las medallas.

"Estoy feliz porque voy a estar mi primera final en un Mundial. Lo he conseguido además en el último intento. Hay mucha presión en algo así, pero he conseguido este objetivo. Ahora voy a darlo todo en la final", prometió.

La saltadora cafetera, vigente campeona panamericana y que fue subcampeona mundial Sub-20 en 2022, confirma así su progresión, después de haberse quedado en la ronda de clasificación, muy lejos de la final, tanto en el anterior Mundial de Budapest 2023 (25ª) como en los Juegos Olímpicos de París del año pasado (22ª).