Natalia Linares, atleta colombiana
Natalia Linares en competencia
AFP
Otros Deportes
Actualizado:
Sáb, 13/09/2025 - 10:50

Natalia Linares hace historia; la colombiana clasifica a final en Mundial de Atletismo

La deportista de apenas 22 años peleará medalla en la prueba final de salto de longitud.

La colombiana Natalia Linares se clasificó por primera vez para la final de un Mundial de atletismo absoluto, a la final de salto de longitud este sábado en Tokio, en el primer día de la competición. 

Linares, que logró su clasificación para Tokio en los recientes Juegos Panamericanos Junior celebrados en Asunción (Paraguay), compitió en el Grupo A de la ronda clasificatoria. 

Colombia peleará medalla de oro en el Mundial de atletismo 

Linares (22 años) fue sexta en el global de resultados de la ronda de clasificación al llegar a 6,66 metros, lo que le permitió estar entre las doce que pelearán el domingo por las medallas. 

"Estoy feliz porque voy a estar mi primera final en un Mundial. Lo he conseguido además en el último intento. Hay mucha presión en algo así, pero he conseguido este objetivo. Ahora voy a darlo todo en la final", prometió. 

La saltadora cafetera, vigente campeona panamericana y que fue subcampeona mundial Sub-20 en 2022, confirma así su progresión, después de haberse quedado en la ronda de clasificación, muy lejos de la final, tanto en el anterior Mundial de Budapest 2023 (25ª) como en los Juegos Olímpicos de París del año pasado (22ª). 

Natalia Linares, la única representante latina en la final 

Linares será la única presencia latinoamericana en la final ya que las puertorriqueñas Alysbeth Felix Boyer y Paola Fernández quedaron eliminadas pese a quedar muy cerca de las finalistas, 13ª y 14ª respectivamente, ambas a solo dos centímetros de entrar entre las doce mejores. 

La estadounidense Tara Davis-Woodhall, subcampeona mundial y campeona olímpica, fue la que más lejos llegó en esta ronda de clasificación, hasta 6,88 metros. 

No pudo participar en esta ronda clasificatoria la española Fátima Diame, pupila del cubano Iván Pedroso y que el viernes fue declarada baja de última hora por una lesión. 

Fuente
Agencia AFP / Antena 2
