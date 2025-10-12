Nicolás Echavarría brilló en Japón con un top 10 en el Baycurrent Classic

El golfista colombiano Nicolás Echavarría cerró una destacada actuación en el Baycurrent Classic, único torneo del PGA Tour que se juega en territorio japonés. En esta edición, disputada en una nueva sede y con un nombre renovado, Echavarría volvió a demostrar su buen rendimiento en Asia, logrando una sólida novena posición.

Sus rondas fueron consistentes: 70, 65, 67 y 69 golpes, para un acumulado de -13. A pesar de un par de errores al comienzo de los últimos nueve hoyos en la jornada final, logró mantenerse entre los diez mejores del certamen. Finalizó a seis golpes del líder, pero esta presentación representa un avance importante en su camino hacia uno de sus grandes objetivos: ingresar al top 60 de la clasificación de la FedEx Cup.

“Fue una semana favorable, hice las cosas bien y pude cerrar con una buena ronda que me permitió mantenerme en la parte alta del tablero. Jugar acá (Japón) siempre será especial y este es un país que disfruto mucho visitar, así que eso creo que es lo que se refleja un poco en el campo”, expresó Echavarría al término del torneo.

El título quedó en manos del estadounidense Xander Schauffele, quien selló su victoria con una brillante ronda final de 64 golpes, alcanzando un total de -19. Con esto, superó por un golpe a Max Greyserman y sumó su décimo triunfo en el PGA Tour, consolidando su lugar entre los referentes del circuito.

Por su parte, Camilo Villegas, que durante buena parte del campeonato se mantuvo dentro del top 15, no logró cerrar de la mejor forma y terminó en la casilla 36, luego de registrar una tarjeta final de 72 golpes (+1).

Tras este torneo, los golfistas colombianos se tomarán una breve pausa antes de retomar la acción en los eventos restantes de la ‘Temporada de Otoño’ del PGA Tour, que culminará el 23 de noviembre con el RSM Classic.