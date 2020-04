No es momento para hablar los Panamericanos Jr. de Cali: Panam Sports

“Tuve una conversación con Baltazar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano, y la primera conclusión es que no es el momento de sentarnos con las autoridades para saber qué piensan ellos. Las autoridades están enfocadas en el tema del coronavirus y hablar hoy día de juegos no encaja mucho. Pero en un mes tendremos que sentarnos para ver cuál es la situación de Colombia. Cuando les adjudicaron a ustedes los juegos había una gran alegría, pero hoy día a lo menos hay que sentarse y ver cuáles son las condiciones. No queremos empujar a nadie en momentos como estos”, dijo el dirigente al programa Centro Deportivo de Antena 2.

Neven Ilic también se refirió a la decisión de aplazar los Juegos Olímpicos de Tokio. El presidente de Panam Sports expresó que la medida pasó por la salud de los deportistas, pero agregó que, si bien ya hay fechas para el evento en 2021, todavía hay varias tareas por realizar en cuanto a los torneos clasificatorios, en otras.

“Se tomó la decisión de aplazar los juegos por un año, pero todavía está en el camino todo lo que respecta a las condiciones. Cuándo se hacen los campeonatos clasificatorios, cómo entra la televisión, quién es solventará los gastos por aplazar un año los juegos… Así es que si bien se tomó la decisión se abre un camino duro de trabajo”, añadió el directivo chileno sobre las dudas que hay sobre Tokio 2020.