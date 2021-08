"No me dejen sola": el llamado de Ingrit Valencia tras orden de desalojo de su casa

Ingrit Valencia, medallista en los Olímpicos de Río y quien estuvo batallando por otra presea en Tokio 2020, recibió el apoyo de varios deportistas presentes en las anteriores justas, teniendo en cuenta la orden de desalojo que recibió por parte de un juez. La boxeadora fue víctima de una estafa, luego que diera el sí para la compra de una casa en Ibagué que estaba aparentemente en proceso de remate.

"No quiero abandonar la vivienda en la que estoy todavía. No por lo menos hasta que no se aclare el tema de que este señor me devuelva el dinero y poder comprar mi casa, lo que he soñado durante todo este tiempo", dijo Valencia, quien pidió que no la dejaran sola frente al lío judicial en el cual se encuentra en estos momentos.

"Me siento muy triste, la verdad quiero expresarlo con ustedes para que me apoyen y no me dejen sola en este momento que tanto lo necesito", añadió.

Vale indicar que la deportista realizó el pago de 150 millones de pesos por una casa que se encontraba en remate, tal como ella misma lo aseguró. El negocio lo adelantó con alguien que fungía como dueño de la propiedad. No obstante, tras llegar de Tokio se encontró con la sorpresa de que el predio pertenecía a otra persona y que esta pedía el desalojo de Valencia, quien vivía allí hace un año.

Sobre lo sucedido, la medallista en los Olímpicos de Río 2016 recibió el apoyo de otros deportistas, tales como Anthony Zambrano, Caterine Ibargüen y la propia Sandra Lorena Arenas, quienes pidieron la ayuda del gobierno colombiano en este caso.

"Tenemos que apoyarla los deportistas, los deportistas lo damos, lo damos todo por Colombia ¿cómo así que a Ingrit la van a estafar y nadie va a hacer nada?", dijo Zambrano. Por su parte, "Como deportista hoy me pongo en sus zapatos, en sus guantes, porque con sus guantes ha defendido nuestro país. Así que los invito a todos los que podamos apoyar a Ingrit, lo hagamos con todo el corazón", dijo por su parte Caterine Ibargüen.