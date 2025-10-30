Noche de Campeones OMB en Bogotá; resultados y triunfos del boxeo colombiano

La argentina Gabriela Alaniz derrotó a la campeona Internacional de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en el peso mosca, la colombiana Laura Wollemann, en la pelea estelar 'Noche de Campeones OMB' realizada en la capital colombiana.



Wollemann demostró mucho corazón y ganas en los diez asaltos, pero no fueron suficientes para dar cuenta de Alaniz, quien echó mano de su oficio sobre el cuadrilátero para dominar de principio a fin el combate realizado en el Centro de Convenciones Ágora de Bogotá.



Los tres jueces dieron ganadora a Alaniz, quien quedó como primera aspirante para enfrentar a la campeona indiscutible de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la estadounidense Gabriela Fundora.



Wollemann, la número tres del escalafón mundial, pretendía hacer una exitosa cuarta defensa de su título Internacional de la OMB. Ahora, 'La Fresita' tiene once victorias (tres de ellas por nocaut) y dos derrotas en su carrera.



La argentina obtuvo su victoria golpe a golpe a medida que avanzaron los asaltos y logró acumular una ventaja que selló en la décima vuelta cuando logró tirar a la lona a la colombiana, concretando así un triunfo que deja a Alaniz con una marca de dieciocho victorias (siete de ellas por nocaut) y dos derrotas.

