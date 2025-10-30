Actualizado:
Noche de Campeones OMB en Bogotá; resultados y triunfos del boxeo colombiano
El evento hizo parte de la Convención Anual de Boxeo que se llevó a cabo en la capital colombiana.
La argentina Gabriela Alaniz derrotó a la campeona Internacional de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en el peso mosca, la colombiana Laura Wollemann, en la pelea estelar 'Noche de Campeones OMB' realizada en la capital colombiana.
Wollemann demostró mucho corazón y ganas en los diez asaltos, pero no fueron suficientes para dar cuenta de Alaniz, quien echó mano de su oficio sobre el cuadrilátero para dominar de principio a fin el combate realizado en el Centro de Convenciones Ágora de Bogotá.
Los tres jueces dieron ganadora a Alaniz, quien quedó como primera aspirante para enfrentar a la campeona indiscutible de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la estadounidense Gabriela Fundora.
Wollemann, la número tres del escalafón mundial, pretendía hacer una exitosa cuarta defensa de su título Internacional de la OMB. Ahora, 'La Fresita' tiene once victorias (tres de ellas por nocaut) y dos derrotas en su carrera.
La argentina obtuvo su victoria golpe a golpe a medida que avanzaron los asaltos y logró acumular una ventaja que selló en la décima vuelta cuando logró tirar a la lona a la colombiana, concretando así un triunfo que deja a Alaniz con una marca de dieciocho victorias (siete de ellas por nocaut) y dos derrotas.
Triunfo de los colombianos Esteban Garzón y Yuberjen Martínez
En el combate semiestelar, el colombiano Esteban Garzón noqueó en el cuarto asalto al dominicano Miguel Queliz, con lo que se alzó con el título del peso ligero de la OMB que estaba vacante.
Garzón dejó ver un rico repertorio de golpes que hicieron mella en Queliz, quien recibió muchas manos en la zona media que minaron su resistencia.
Por su lado, el mexicano Brandon Rodríguez superó al chileno y excontendiente mundial Andrés Campos, con lo que obutvo el título Latino vacante de la OMB supergallo (115 libras).
En otros encuentros, el exolímpico colombiano y medallista de plata en las olimpiadas de Río de Janeiro 2016, Yuberjen Martínez, necesitó dos asaltos para despachar por la vía del sueño al dominicano Juan Agüero.
Los resultados de las demás peleas en la 'Noche de Campeones OMB'
En el duelo entre invictas, la puertorriqueña Elise Soto noqueó en el segundo asalto a la colombiana Flor Rodríguez. El réferi paró el combate ante la evidente superioridad y ninguna respuesta de Rodríguez.
A cuatro asaltos, el puertorriqueño Yariel Díaz Figueroa perdió con el mexicano Gustavo Romero Garduño, en las 105 libras, en tanto que el colombiano Brayan Orozco sucumbió ante el venezolano Samuel Gutiérrez, en las 126 libras, en decisión dividida.
'Noche de Campeones' formó parte de la trigésima octava Convención Anual de la OMB. En el evento que se realizó en la capital colombiana con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y el Ministerio del Deporte, participaron 150 delegaciones de por lo menos 70 países que forman parte del organismo.
