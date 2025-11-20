Cargando contenido

Tatiana Rentería, abanderada de Colombia en los Bolivarianos
Tatiana Rentería, abanderada de Colombia en los Bolivarianos.
AFP
Otros Deportes
Actualizado:
Jue, 20/11/2025 - 11:53

Nómina completa de Colombia para los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025

Colombia contará con la participación de 443.

El Comité Olímpico Colombiano reveló la lista de los deportistas que nos estarán representando en los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 que arrancan el 22 de noviembre e irán hasta el 7 de diciembre. Estas competencias integran el calendario del ciclo olímpico para las justas de los Ángeles 2028. 

Lea también
Image
Partido de Liga BetPlay 2025-II

Club de Liga BetPlay arranca el 2026 con problemas; se quedó sin DT

Ver más

Según la máxima institución de deporte en nuestro país, serán en total 443 atletas en 9 disciplinas distintas quien fueron citados para estas competencias que son, quizás, unas de las más importantes de nuestra región y que sirven para ajustar detalles para los Juegos Panamericanos que serán en Asunción, Paraguay en 2027. 

Los deportes que tendrán representación de nuestros atletas son: Arquería, Atletismo, Bádminton, Billar, Béisbol, Bowling, Boxeo, Canotaje y Ciclismo; esto con el favoritismo de varios de estos deportes para nuestro elegidos y con gran posibilidades de medalla para los nuestros. 

Lea también
Image
Junior perdió jugador por lesión

En Junior se prenden las alarmas; se confirmó lesión y baja en plenos cuadrangulares

Ver más

Ya si hablamos de atletas en particular, se tiene que destacar nombres como: Stefany Cuadrado (pista), Queen Saray y Luis Rincón (BMX FreeStyle), Sara Duque (Bowling), Natalia Linares (atletismo), Eider Arévalo (atletismo), Juliana Gallego (arquería) y Ana María Rendón (arquería). 

El Comité Olímpico Colombiano confirmó además que Tatiana Rentería y Yeison López serán los abanderados de la delegación de nuestro país para la ceremonia de inauguración que será el mismo 22 de noviembre en territorio peruano. 

Esta edición de los Juegos Bolivarianos contarán con la presencia de 17 delegaciones que son: Países miembros de la ODEBO: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Países reconocidos: El Salvador, Guatemala, República Dominicana y Paraguay y Países invitados para Ayacucho-Lima 2025: Barbados, Costa Rica, Curazao, Jamaica, Trinidad y Tobago, y Uruguay.

Fuente
Sistema Integrado de Información
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Juegos Bolivarianos

Imagen
Comité Olímpico Colombiano

Comité Olímpico Colombiano

Cargando más contenidos

Fin del contenido