Nómina completa de Colombia para los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025

Según la máxima institución de deporte en nuestro país, serán en total 443 atletas en 9 disciplinas distintas quien fueron citados para estas competencias que son, quizás, unas de las más importantes de nuestra región y que sirven para ajustar detalles para los Juegos Panamericanos que serán en Asunción, Paraguay en 2027.

Los deportes que tendrán representación de nuestros atletas son: Arquería, Atletismo, Bádminton, Billar, Béisbol, Bowling, Boxeo, Canotaje y Ciclismo; esto con el favoritismo de varios de estos deportes para nuestro elegidos y con gran posibilidades de medalla para los nuestros.