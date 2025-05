Norris y Piastri brillan en Emilia-Romagna: McLaren prepara estrategia

McLaren confirmó este sábado su dominio, a la espera de las dos sesiones importantes del fin de semana, en el Gran Premio de la Emilia-Romagna (Italia) al firmar un doblete en los Libres 3 previos a la clasificación, con Lando Norris (1:14:897) por delante de su compañero Oscar Piastri, a una décima de distancia.



El equipo a batir en este inicio de temporada de Fórmula 1, tras seis fechas disputadas, se postuló como tal, con su rival habitual, el neerlandés Max Verstappen, volviendo a maximizar su Red Bull y finalizando a 181 milésimas de Norris.



Eso sí, el cuatro veces campeón del mundo de F1 lo hizo con un neumático más duro que sus rivales -el medio, por el blando de los McLaren- después de un intento de vuelta rápida con el blando en el que fue muy rápido en el primer sector, pero perdió mucho tiempo en el tercero acusando el desgaste de la goma.



Por detrás, el corredor local, el italiano Andrea Kimi Antonelli seguido de uno de los pilotos del equipo local, Ferrari, el monegasco Charles Leclerc.



El top-6 de pilotos más rápidos en los Libres 3 lo cerró el español Carlos Sainz a los mandos de su Williams, mientras que su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin) fue undécimo.

Otros nombres destacados de la parrilla no lograron encontrar el ritmo a una vuelta. El británico George Rusell (Mercedes), cuarto clasificado del campeonato, no fue capaz de completar una vuelta con neumático blando más rápida que con el medio y finalizó octavo.



Por su parte, Lewis Hamilton volvió a estar lejos (a tres décimas) de su compañero de equipo en Ferrari, Leclerc, y acabó los Libres 3 en décimo lugar tras su última vuelta con el neumático blando.



Más atrás, aún en periodo de adaptación en su vuelta a la Fórmula 1, finalizó el argentino Franco Colapinto. Tras debutar la pasada temporada con Williams y no disputar las seis primeras citas de 2025, el ‘43’ acabó 18º a poco más de dos décimas de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien acabó 15º.



Pruebas de velocidad a una vuelta para la clasificación que llegaron en los últimos 15 minutos de sesión, ya que la mayoría de los equipos esperaron al final para que aumentara la temperatura en pista y acercarse así a las condiciones que se darán en la clasificación de esta tarde, desde las 16:00 horas CEST (-2 GMT).



Y en estas tandas largas de medios, menos representativas por la mayor carga de gasolina y diferentes planes, ocultos, de cada equipo, Max Verstappen acabó con el tiempo más rápido, seguido de cerca por el McLaren de Lando Norris y, en tercera posición, un Carlos Sainz que demostró de nuevo su buen estado de forma.

El piloto español de Williams tardó 21 minutos de Libres 3 en poder salir a pista tras unos arreglos de última hora en su monoplaza, pero en lo que no tardó fue en coger un ritmo competitivo que le hará luchar por sumar buenos puntos en la carrera del domingo.



Posiciones que, hasta el momento, han sido una quimera par su compatriota Fernando Alonso, bicampeón del mundo con Renault en 2005 y 2006 y actualmente liderando la reconstrucción del proyecto de Aston Martin.



Esa, centrada en el nuevo reglamento de 2026 con Adrian Newey, el mejor ingeniero de la historia al frente del diseño del coche de la temporada que viene, ha hecho que esta temporada sea aciaga para Alonso, aunque empezó a ver algo de luz este sábado, ya que montó en su monoplaza las primeras piezas nuevas de la temporada.



“Mejoras”, como se les llama en el ‘paddock’ de la F1 que ya llevó su compañero de equipo, Lance Stroll, el viernes. Funcionaron y se incluyeron también en el coche de un Fernando Alonso que durante la primera mitad de los Libres 3 se centró en entender el neumático duro, por el medio -más rápido pero de menor duración- con el que fueron la mayoría de equipos.