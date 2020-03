Orlando Duque contó cómo es su vida tras el retiro y cómo afronta la cuarentena

Tras 20 años viviendo afuera del país, el clavadista colombiano, Orlando Duque volvió al país para afrontar los últimos años de su carrera y disfrutar en Cali, ciudad en la que nació y en la que ahora pasa los días, pese a que también viaja mucho. En 2019, luego de varios años de competencia, Duque tomó la decisión de retirarse de la actividad competitiva y, aunque no deja de lado la natación, ahora lleva una vida un poco más tranquila y tiene varios planes en mente.

En diálogo con Antena 2, Duque contó cómo se ha adaptado a Colombia y cómo vive: "Yo viví dos años y medio en Austria y más o menos 18 años en Estados Unidos. En Hawái. Mi esposa es caleña, entonces los últimos años, antes de devolverme a Colombia, estuve viniendo mucho. Estábamos trabajando mucho acá en Colombia, por ende me empecé a adaptar desde antes. Me adapte muy fácil".

Le puede interesar: Carlos Queiroz viajó en las últimas horas a Portugal ante la crisis mundial

Y pese a residir en el Valle del Cauca, no deja de viajar: "Lo otro es que yo viajo constantemente, casi todo el año, entonces adonde llego me adapto muy rápido. Volver a Cali fue una delicia para estar cerca a mi familia y mis amigos de infancia. Que mi esposa esté cerca de su familia ha sido increíble. Yo estoy viviendo cerca a la piscina y llegó rápido… súper bien, ya llevamos tres años y estoy feliz de estar en casa de nuevo".

Sin embargo, el caleño no se despega de la natación y tiene varios proyectos a futuro. "Yo soy miembro del Comité técnico de clavados de altura de la Federación Internacional de Natación. Soy también miembro del Comité de Atletas, eso tiene que ver mucho con la parte administrativa a nivel internacional y global. También voy a trabajar con 'Red Bull Cliff Diving' que es la serie internacional que organiza la empresa. Ahí voy a trabajar muy de cerca con el Director Deportivo y un poco en la parte de comunicaciones. Haré unos productos en español porque casi todos los productos que salen para televisión son en inglés. Yo voy a trabajar con los productos en inglés y también en español porque ese mercado es muy grande", asegura.

En ese aspecto, también se encarga de preparar a los nuevos talentos: "Estoy entrenando a la Selección Colombia de Clavados de Altura para la Copa del Mundo y la Serie Mundial. Y el proyecto más grande que tengo es que quiero construir un centro de entrenamiento acá en Cali de clavados de altura. No existe, hay uno en China y es el único en el mundo. Entonces vamos hacer otro acá, lo voy a manejar yo y ese es el proyecto más interesante y ambicioso que tengo ahora".

Lea también: Luto en el mundo del fútbol: falleció Amadeo Carrizo, ex arquero de Millonarios y River

Por último, respecto a la situación actual que atraviesa el país con la pandemia del coronavirus, contó cómo pasa sus días durante esta cuarentena: "En estos días estoy aislado en mi casa con mi esposa. Nosotros nos lo tomamos bastante en serio. He tratado de hacer entrenamiento acá. Afortunadamente, varios años de experiencia me enseñaron cosas que puedo hacer para mantenerme bien. Yo no estoy compitiendo, pero sigo haciendo ejercicio y sigo haciendo mis proyectos de aventura. La idea es mantenerme en forma y estar aislado para evitar cualquier contagio o contagiar, si es que uno tiene el virus. Llevamos cinco días aislados y el plan es seguir acá. La piscina está cerrada, el gimnasio está cerrado y la idea es cumplir con lo poco que nos están pidiendo que es estar aislado. Ojalá sea algo que se pueda controlar rápido y de esta salimos porque no hay de otra, debemos salir adelante".