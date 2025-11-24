¡Oro para Colombia en el Mundial Juvenil de Gimnasia!

Un nuevo campeón Mundial colombiano

La tercera edición en la historia del Mundial juvenil de gimnasia artística se está disputando en el Marriott Grand Ballroom del Newport World Resorts, en la ciudad de Pasay , en Metro Manila. La ciudad de Filipinas fue la escogida para albergar a los mejores gimnastas jóvenes del mundo en donde un colombiano se coronó como el mejor en su categoría.

En la prueba de barras horizontales salió a relucir el nombre de Camilo Vera, un gimnasta colombiano de apenas 18 años que nació el 28 de febrero de 2007 y ya se postula como un nombre a tener en cuenta para los próximos Juegos Olímpicos. A pesar de su corta edad el deportista nacido en Cúcuta ha representado a Colombia en varias competencias en las que también ha logrado destacar, sobresalen entre sus logros los tres oros en los Juegos Panamericanos Junior y su participación en los Juegos Bolivarianos del año anterior.

Ahora Vera logró quedarse con el oro en el Mundial en la prueba de barras horizontales haciendo una rutina que mezclaba elegancia, dificultad y técnica, posicionándose ahora como una de las promesas más grandes del deporte colombiano.