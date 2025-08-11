Panamericanos Junior 2025: Colombia se bañó en oro durante el segundo día

Colombia vivió un día de gloria en la segunda jornada de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. La delegación cafetera firmó cuatro preseas de oro luego de haber tenido su primera presea dorada el día domingo con la participación de Natalia Garzón Cifuentes en el Ciclismo de Ruta.

Este martes el equipo nacional logró medallas de oro gracias al BMX Freestyle masculino con la participación de Saúl Hernández. El pedalista se impuso en su categoría para quedarse con el primer cajón del podio.

Queen Saray Villegas también volvió a brillar. La reina juvenil del BMX Freestyle femenino se impuso en las justas en suelo guaraní para mantenerse como la mejor de su categoría, reafirmando el título de campeona mundial y su gran participación en los pasados Juegos Olímpicos.