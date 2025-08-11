Actualizado:
Lun, 11/08/2025 - 19:41
Panamericanos Junior 2025: Colombia se bañó en oro durante el segundo día
Colombia hizo una jornada notable para escalara posiciones en el medallero.
Colombia vivió un día de gloria en la segunda jornada de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. La delegación cafetera firmó cuatro preseas de oro luego de haber tenido su primera presea dorada el día domingo con la participación de Natalia Garzón Cifuentes en el Ciclismo de Ruta.
Este martes el equipo nacional logró medallas de oro gracias al BMX Freestyle masculino con la participación de Saúl Hernández. El pedalista se impuso en su categoría para quedarse con el primer cajón del podio.
Queen Saray Villegas también volvió a brillar. La reina juvenil del BMX Freestyle femenino se impuso en las justas en suelo guaraní para mantenerse como la mejor de su categoría, reafirmando el título de campeona mundial y su gran participación en los pasados Juegos Olímpicos.
🥇🥈 ¡Doble podio histórico para Colombia en #Asu2025!— Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) August 11, 2025
Las hermanas Queen Saray y Lizsurley Villegas brillaron en el BMX Freestyle Park femenino, llevándose el oro (81.67 pts) y la plata (76.00 pts) respectivamente. 🇨🇴 con este triunfo, Queen Villegas asegura su cupo a Lima 2027. pic.twitter.com/gL8wR3Ahvo
Otro de los deportes que hizo vibrar a Colombia en suelo paraguayo fue el Ciclismo de Ruta. Samuel Garcés Flórez aprovechó para imponerse como el campeón de la prueba contrarreloj individual, asegurando que el equipo nacional se quedará con los títulos en la categoría masculina y femenina.
Finalmente, la última medalla dorada para Colombia este lunes llegó de la mano de Heidy Santillana. La joven yudoca se impuso en la categoría femenina del Judo -70 kg ganándole la final a su rival brasilera, María Eduarda Olivera.
Más allá de las preseas de oro, el equipo cafetero también consiguió varias medallas de plata y bronce para seguir escalando posiciones en el tablero general de resultados. Lizsurley Villegas fue segunda en el BMX Freestyle Femenino, justo por detrás de su compatriota Queen Saray Villegas.
El Judo también le dio otra presea al cuadro nacional con el segundo lugar de Manuela Crespo en la categoría femenina de -48 kilogramos.
Antena 2