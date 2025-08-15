Panamericanos Junior 2025: Colombia tuvo jornada dorada durante el sexto día

Colombia vivió un día de gloria en la sexta jornada de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. La delegación cafetera firmó cuatro preseas de oro luego de haber tenido su primera presea dorada el pasado domingo con la participación de Natalia Garzón Cifuentes en el Ciclismo de Ruta.

Este viernes el equipo nacional logró medallas de oro gracias al Keyrin masculino con la participación de Nicolás Olivera. El pedalista se impuso en su categoría para quedarse con el primer cajón del podio.

Miguel Marín también brilló en el Ciclismo de Pista. El cafetero se impuso en las justas en suelo guaraní en la categoría del madison masculino para mantenerse como el mejor de su categoría, reafirmando el título en la campaña anterior.

Otro de los deportes que hizo vibrar a Colombia en suelo paraguayo fue el Ciclismo de Ruta. Samuel Garcés Flórez aprovechó para imponerse como el campeón de la prueba contrarreloj individual, asegurando que el equipo nacional se quedará con los títulos en la categoría masculina y femenina.

Finalmente, la última medalla dorada para Colombia este lunes llegó de la mano de Heidy Santillana. La joven yudoca se impuso en la categoría femenina del Judo -70 kg ganándole la final a su rival brasilera, María Eduarda Olivera.

Más allá de las preseas de oro, el equipo cafetero también consiguió varias medallas de plata y bronce para seguir escalando posiciones en el tablero general de resultados. Lizsurley Villegas fue segunda en el BMX Freestyle Femenino, justo por detrás de su compatriota Queen Saray Villegas.

El Judo también le dio otra presea al cuadro nacional con el segundo lugar de Manuela Crespo en la categoría femenina de -48 kilogramos. Samantha Baños también sumó una presea de plata en la natación. La colombiana fue segunda en la categoría femenina de los 200 metros estilo mariposa.

Colombia sumó medallas de bronce en diferentes disciplinas. Juan Diego Quintero (Ciclismo Individual Contrarreloj), Jordan Vanegas (Judo - 66 kg), Mayra Solís (Judo - 57 kg), Stefania Gómez Hurtado (Natación - 100 mts pecho) dieron preseas de bronce al combinado cafetero. La nadadora Tiffany Jinete Murillo se destacó al conseguir dos medallas de bronce en las categorías de 200 y 400 metros estilo libre.

