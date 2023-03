Papelón de boxeador colombiano: Acusó a Maravilla Martínez de fraude y después negó todo

Jhon Teherán, boxeador colombiano de 38 años, perdió por nocaut en la noche del martes contra Sergio ‘Maravilla’ Martínez, dio varias declaraciones polémicas tras finalizar la pelea ante el albiceleste.

Vea también: A Egan no le da; video dejó ver que Bernal aún no está para pelearle a los capos del World Tour

El púgil cafetero manifestó que en Argentina le habían ofrecido una suma importante de dinero para que perdiera el pleito. Unas palabras que causaron bastante revuelo para los medios en el sur del continente, esto por tratarse de uno de los mejores boxeadores del mundo.

“Cuando estaba acá, me ofrecieron cinco mil (dólares) para que perdiera. Ahora me quieren descontar una plata que le debo a Andy (Espinoza, manejador en Montería). Que yo sepa, es un año que Andy me rechazó, me tiró a la basura y ahora viene John Molina (promotor) a decir que yo le debo una plata a él, que son 900 dólares”, fueron las declaraciones del pelador tricolor, en diálogo con 'El Heraldo'.

Sin embargo, tras las palabras que generaron todo tipo de rechazo por parte del entorno del boxeo sudamericano, Teherán decidió dar marcha atrás.

El rival de 'Maravilla' manifestó que sus declaraciones se dieron a un estado de esa inconsciencia y que por tal motivo se sentía arrepentido.

Así lo apuntó el colombiano: “Estoy arrepentido con el video que subí anoche. Una persona ajena se acercó a mi camerino y pidió que dijera estas palabras. Le pido disculpas a ‘Maravilla’ Martínez, que es una excelente persona, al ‘Chino’ Maidana (excampeón mundial y hoy promotor), disculpas también a Ryo Productions por lo que pasó y a John Molina”.

La situación generó bastante polémica en el ambiente cercano al boxeo. La situación podría costarle caro al púgil colombiano que se arriesga a ser investigado por sus palabras.

Le puede interesar: La Federación va a 'tirar la casa por la ventana': así recibirá el trofeo del Mundial Femenino

Por ahora, se espera que la situación no pase a mayores para el deportista cafetero. Su idea es seguir siendo invitado a los grandes eventos de boxeo que se realizan en los escenarios argentinos y mexicanos.