“No me lo esperaba”; colombiano campeón mundial de patinaje artístico

Brayan Carreño se convirtió en campeón mundial de patinaje artístico, modalidad de figuras obligatorias, durante el certamen orbital que se lleva a cabo en Asunción del Paraguay. Carreño habló con Centro Deportivo de Antena 2 y dio sus impresiones del logro alcanzado en la rama masculina.

“Estoy muy feliz, no me lo esperaba. No estaba buscando resultados. Qué lindo es haber sido merecedor de una medalla de oro”, dijo el deportista tras el oro que ganó.

“En estos doce años he tenido altos y bajos en cuanto al apoyo”, relató Carreño en cuanto a su trayectoria deportiva. “En este momento estoy respaldado por Indervalle y el Comité Olímpico, que son los que me permiten seguir patinando. Me apoyan para mis implementos, mis viajes y volver esto una profesión para mí”.

Vale decir que Brayan Carreño, campeón tras sumar un puntaje de 145.600, fue el mejor entre catorce patinadores participantes en la prueba. El vallecaucano superó al italiano Mirco Schiavoni y al brasileño Felipe Werle, quienes sumaron 138.100 y 133.400, respectivamente.

“Me sentí bastante tranquilo. Los nervios siempre existen, es solo saber controlarlos. Controlar la respiración fue lo que hizo la clave en esta competencia. Todo el tiempo me sentí acompañado por mis entrenadores”, explicó.

“Ya conseguí un título y me hace muy feliz. Me queda demostrar esa seguridad en otras modalidades”.