Pesista denuncia que vecinos le echaron la Policía por realizar su entrenamiento en casa

María Fernanda García Santiago es una deportista colombiana que se desempeña en el deporte de levantamiento de pesas y que ha resultado afectada, como la mayoría de atletas del país por la emergencia causada por la pandemia del coronavirus.

A pesar de las dificultades que ha tenido que superar, García Santiago, quien ha sido subcampeona suramericana Sub-20, subcampeona mundial Sub-20, subcampeona nacional Sub-20, y ganó la medalla de bronce en los Juegos Nacionales 2019 en representación del departamento del Atlántico, ha tenido que afrontar un nuevo inconveniente mientras realiza sus entrenamientos de forma individual en su vivienda.

Y es que fue la misma deportistas la que denunció a través de las redes sociales que los vecinos del barrio Lucero, lugar en el que reside en la ciudad de Barranquilla, le han "echaron" a la Policía en la mañana de este miércoles y que además se han puesto en la tarea de recoger firmar para pedir que se marche del sector por llevar a cabo su actividad en la terraza de su casa y al frente de esta y por el ruido que produce las pesas y elementos con lo que práctica.

“Cuando no puedo entrenar en la terraza, lo hago afuera. Esos discos están forrados con caucho, además tengo otros cauchos en el piso para que no reboten. Eso es concreto, a eso no le va a pasar nada. ¿Qué pasó? Que los vecinos llamaron a la Policía y que porque yo no podía hacer ese tipo de cosas. Me entero que los vecinos de toda esta cuadra, que son mala gente, están recolectando firmas para que yo no entrene más. ¿Qué les parece’ ¡Hey! ¡Yo los represento a ellos! ¡Represento al Atlántico! ¿Cómo me van a salir con eso ahora?”, aseguró la deportista en sus redes sociales.

Seguidamente, García señaló que ella no hace fiestas no anda parranda, sino que está desarrollando su trabajo, con el cual ha representado al departamento y al país.

“Yo no estoy formando guachafita, no estoy haciendo fiesta, no estoy de parranda, estoy entrenando. Soy deportista de toda la vida. Este tipo de cosas me dan muchísima tristeza”, dijo.

La pesista se prepara actualmente para iniciar sus competencia, las cuales se desarrollarán de forma virtual luego de la pandemia del coronavirus.