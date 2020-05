Edward Stephen Hall, deportistas británico considerado el 'hombre más fuerte del mundo en 2017', logró una increíble hazaña en el año 2016 al ser la primera persona que pudo levantar 500 kilogramos en la modalidad de peso muerto. Sin embargo, dicha acción le generó ciertas consecuencias que reveló recientemente.

El día de la proeza, se evidenció mediante las imágenes de la transmisión que Hall cayó al piso después de soltar el peso y además perdió por unos minutos el conocimiento, como consecuencia de la fuerte exigencia.

Cuatro años después, el británico relató que algunas venas del cerebro se el explotaron, además se estaba quedando ciego y pensó que iba a morir.

"Me di cuenta de que me estaba quedando ciego, perdí la visión en el centro de mi ojo, no podía ver a su alrededor. Fue entonces cuando me asusté bastante. Llegué a sentir que me moría. Y pensé 'aquí es donde muere Eddie Hall", afirmó en su canal de Youtube.