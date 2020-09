¿Por qué Milton Castro no puede entrar al programa Glorias del Deporte?

Milton Eliecer Castro, extaekwondista colombiano, ganador de una Copa Mundo de este deporte en el año 2000 y semifinalista de los Juegos Olímpicos de Sídney vive una difícil situación debido una grave enfermedad que lo aqueja desde hace algunos años.

Castro padece de Glomerulonefritis membranoproliferativa, la cual hace que el riñón trabaje de forma inadecuada y que en vez de eliminar las tóxicas de su cuerpo, elimine las sustancias que este necesita.

Ante dicha enfermedad, el exdeportistas del departamento del Atlántico ha acudido al Ministerio del Deporte con el objetivo de ingresar al programa Glorias del Deporte, con el fin de recibir un auxilio económico para mejorar su calidad de vida y tratar de prologar el tiempo para recibir un trasplante de riñón.

Al respecto, el programa Centro Deportivo de Antena 2 en RCN Radio se comunicó con Adriana Quitián y Cristinna Bertoldo, quienes hacen parte del Ministerio y específicamente del programa Glorias del Deporte.

Sobre la situación de Castro, las funcionarias indicaron que el exatleta no cumple con todos los requisitos exigidos ya que no cuenta con un título mundial de taekwondo y tampoco cumple con la edad requerida.

"Entre las condiciones están que haya sido campeón mundial de un eventos que sea reconocido como tal o que el deportista haya sido medallista de un campeonato mundial en su máxima categoría o de unos Juegos Olímpicos. Todo esto debe ser aprobado por la federación nacional y certificado por el Comité Olímpico Colombiano", indicaron las funcionarias.

Adicionalmente, "debe cumplir los 50 años, no tener ingresos superiores a cuatro salarios mínimos", también se hizo la aclaración que el programa Glorias del Deporte no brinda una pensión, si no un estímulo vitalicio.

Finalmente, se indicó que el título que argumenta Castro que le permitió ser campeón del mundo de taekwondo en el año 2000 no es el máximo reconocimiento que brinda la federación internacional del deporte ya que las Copas del Mundo de taekwondo son diferentes a los Campeonatos Mundiales.

"En su solicitud dice que fue campeón de una Copa Mundo en 1999 en Corea del Sur, pero las Copas Mundo no son el máximo evento de la Federación Internacional de Taekwondo. El máximo evento son los Campeonatosz Mundiales", dijo Bertoldo.