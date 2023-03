Preocupación de cara a los Juegos Panamericanos en Barranquilla: "El avance ha sido casi cero"

Tras la celebración de los Juegos Panamericanos de 1971 en Cali, Colombia volverá a organizar estas justas en 2027 luego de que Barranquilla fuese escogida como la sede del evento magno del deporte en el continente americano.

Si bien falta mucho tiempo para que se lleven a cabo las justas en la capital del Atlántico, no se han registrado avances significativos en cuanto a la organización del certamen, algo que empieza a generar preocupación en los entes rectores.

Le puede interesar: La alternativa que se habría propuesto ante los retrasos en los Juegos Nacionales 2023

En entrevista con el programa Centro Deportivo de Antena 2, Neven Ilic, presidente de Panam Sports, manifestó que no hubo diálogos con el Gobierno colombiano cuando María Isabel Urrutia estaba a cargo del Ministerio del Deporte.

"El tema de los Juegos Panamericanos de Barranquilla no ha avanzado. No tuvimos un diálogo claro con las autoridades, así que el avance con estos juegos ha sido casi cero", manifestó el directivo, recalcando que no se ha podido manejar un diálogo fluido con el Ministerio del Deporte y con las autoridades de Barranquilla.

Vea también: Las obras de los Juegos Olímpicos París 2024 están en riesgo por las protestas en Francia

Pese a esta situación, Ilic es optimista y espera definir los lineamientos de trabajo con la nueva ministra Astrid Rodríguez de cara a la organización de los juegos: "Esperamos que ahora nos podamos reunir con la nueva Ministra para sentarnos y empezar a trabajar. Este es un sueño para muchos atletas y para nosotros es un honor por lo que representa Colombia para el deporte", puntualizó.

Panam Sports, el organismo rector de los Juegos Panamericanos, espera reunirse lo más pronto posible con el Ministerio de Deporte y las autoridades en Barranquilla para comenzar a trazar la hoja de ruta de cara a los Juegos Panamericanos 2027 que se celebrarán en la capital del Atlántico.