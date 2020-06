Presidente de la Federación Colombiana de Boxeo contó su drama con el coronavirus

Tras ser diagnosticado como caso positivo de coronavirus, Alberto Torres, presidente de la Federación Colombiana de Boxeo, contó el drama que ha vivido en los últimos días, manifestando preocupación por su familia y evidenciando algunas falencias para el trato de esta pandemia en los sistemas de salud.

En ese sentido, el dirigente, quien se recupera de esta situación en una clínica de Barranquilla, habló con el programa 'Centro Deportivo' de Antena 2: "La semana pasada comencé a padecer los síntomas del coronavirus. Me comuniqué con la EPS, manifesté los síntomas que tenía. Se contactaron en 72 horas conmigo para hacerme la prueba. Decidí no esperar y fui a un laboratorio particular para hacerme la prueba y salí positivo. Inmediatamente me dieron el resultado, me comuniqué con la Secretaría de salud del Distrito y puse en conocimiento que era positivo para hacer el cerco epidemiológico a mi hogar. Es la hora que no lo han hecho. No me prestan atención, no llaman y no me ponen atención".

Y continuó con su relato de lo acontecido y la tardanza en la colaboración de cara a la prótección de su familia: "Yo los síntomas los estoy sintiendo alrededor de 10 o 12 días. La prueba la hice la semana pasada y reporte enseguida el resultado. Inicialmente la hice porque sentía dolor en el cuerpo, cansancio, dolor de cabeza. Cuando hice la prueba ya tenía fiebre y escalofrío bastante fuerte".

Finalmente, concluyó: "Había mantenido esto un poco en privado para no generar tanta preocupación a las personas que me rodean, pero a raíz de lo que está sucediendo con mis hijas, me vi en la obligación de hacerlo público. Entonces ya me están llamando los deportistas y los presidentes de otras federaciones de otros países".