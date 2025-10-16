¿Quiénes son los favoritos con más apuestas para ganar la NFL 2025?

La temporada 2025 de la NFL está en pleno desarrollo y, al igual que en cada año, la adrenalina por conocer quién será el próximo en ganar el Super Bowl es alta. Los equipos han comenzado a realizar movimientos en sus alineaciones con un draft proyectado hacia el talento fresco, mientras que los favoritos deben superar los desafíos del emparrillado.

Estudiar las cuotas para apuestas, el potencial de cada partido y el rendimiento de los jugadores será esencial para definir a los verdaderos candidatos a la ronda final, mientras avanza la temporada. A continuación, se muestran algunos equipos que apuntan a llegar a la final según las casas de apuestas y los expertos.

La Conferencia Americana (AFC) y su dominio

La Conferencia Americana se muestra como un campo de batalla feroz, en el que los quarterbacks de alto rango y las ofensivas dominan.

En particular, los Baltimore Ravens han ocupado el primer lugar como favoritos en ciertas casas de apuestas, pues han mostrado una defensa exclusiva y un poder ofensivo elevado. Bajo la dirección de Lamar Jackson, la capacidad con la que han dominado ambas facetas ha aumentado la credibilidad de varios aficionados.

Por otra parte, Kansas City Chiefs, junto con Andy Reid y Patrick Mahomes, no puede ser un equipo ignorado. Aunque han tenido desafíos que superar, su reciente historial ha hecho pensar a los expertos que pueden alcanzar su sexto Super Bowl esta temporada. Además, tienen a un mariscal de campo capaz de hacer jugadas increíbles, algo que los ha llevado a superar todos los pronósticos.

Por último, Buffalo Bills, integrado por Josh Allen, es un equipo que se ha mantenido como un duro rival en la Conferencia Este. Su poderío ofensivo no se puede cuestionar, a pesar de que su éxito tendrá que ver con la consistencia de momentos cruciales y la capacidad para prevalecer en una dura competencia.

Los mejores de la Conferencia Nacional (NFC)

La Conferencia Nacional también tiene equipos fuertes que combinan el talento joven, la experiencia y el hambre de ganar.