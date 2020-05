Santiago Giraldo responde a la posibilidad de ser director de los Juegos Nacionales 2023

A pesar de la emergencia que vive el país por la pandemia del coronavirus, el Ministerio del Deporte y las autoridades del Eje Cafetero planean desde ya lo que será la organización de los Juegos Deportivos Nacionales de 2023.

Sobre cómo sería la conformación del comité organizador, este miércoles 6 de mayo se habló de la posibilidad de que el tenista pereirano Santiago Giraldo integre este grupo y además pudiera ser director de las justas.

"Es un orgullo que cuenten conmigo. Yo me siento en plenas capacidades. Cuando me meto a un proyecto lo hago al máximo y lo saco adelante de la mejor manera posible con todas mis capacidades y posibilidades. El tema con estos juegos nacionales es que se deben empezar a trabajar desde mucho tiempo atrás. Estamos hablando casi que en este año, pero yo todavía sigo activo en mi profesión. Entonces no sé si sería el momento adecuado como para meterle la ficha del todo si me invitan a tener el honor de dirigir los juegos", indicó.

Giraldo también señaló que sí se pone a disposición para trabajar por el desarrollo de los Juegos como "fuente consultora" o integrante de un comité.

"Lo que sí puedo hacer es una fuente consultora en un comité para estar al tanto de la organización, que es un poco lo que he conversado con el señor ministro. Él me parece que es una persona bastante sensata”, dijo el tenista.

Finalmente, Giraldo manifestó en caso de estar en el comité organizador trabajará para que los Juegos Nacionales del 2023 sean los mejores, teniendo en cuenta que serán lasa primeras justas que se harán bajo la coordinación del Ministerio del Deporte.

"Si estoy al menos en un comité asesor, voy a tratar de que sean los mejores juegos nacionales. Para el ministro serán sus primeros juegos nacionales y seguramente querrá lo mismo. También serán los primeros juegos nacionales que se hagan con un ministerio del deporte y si estoy en medio, voy a ser muy contundente en la eficacia, fortaleza y prioridad que tiene que darse para que el evento sea espectacular. Si no, voy a estar ahí de lejos observando y preguntando también. Confío y deseo con que sean unos juegos nacionales maravillosos", puntualizó.