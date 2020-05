Sara López sobre su victoria: "No esperaba que este título se me diera"

Tras imponerse en el primer campeona virtual organizado por la World Archery y luego de demostrar todas las condiciones que la llevaron a convertirse en la mejor de su disciplina durante 2019, la arquera colombiana Sara López se refirió a este importante logro en el programa 'Centro Deportivo' de Antena 2, donde aseguró que jamás imaginó que este título fuera para ella pues estaba en condiciones diferentes.

"Todo salió muy bien, fue una final bastante reñida, no esperaba que se me diera a mí. Jamás imaginé que me fuera a ir tan bien. Las semifinales fueron muy emocionantes, porque yo prometí que el premio iba a ser donado para una fundación. Por eso estoy muy contenta, nunca esperé que se fuera a dar, me tocó disparar desde fuera de mi casa y esta modalidad se dispara desde casa", arrancó comentando la atleta en medio de la alegría.

Sobre el certamen y la forma en que consiguió este triunfo por el que se hizo acreedora a la suma de 1000 francos suizos, señaló: "Es un año diferente, además es la primera vez que competimos con un hombre. Todos dispararon desde dentro de su casa, a mí me llovió un poco, hubo problemas de conexión y son las condiciones que tuvimos. Sin embargo, esto nunca me puso en duda, yo sabía cuáles iban a ser las primeras condiciones y con eso competí".

Cuestionada respecto a la fundación a la que va a donar este premio conseguido y la obra en la que trabajan, López no dio el nombre, sin embargo, aseguró que su obra le gustó y que va a esperar a que la promesa sea cumplida para luego dar nombres: "Van para una fundación que se encarga de llevar mercados para distintas poblaciones de Pereira y otros lugares, están recogiendo ropa y muchas cosas para niños de Pereira".

Finalmente, refiriéndose al calendario que enfrentará en lo que viene de 2021, se sinceró y admitió tener un poco de temor de regresar a la rutina con normalidad: "No tengo información sobre el tema de lo que va a pasar, están trabajando para que volvamos a entrenar, pero si las cosas siguen como van, yo seguiré entrenando en mi casa hasta que sea más sano. Espero información oficial, protocolos e informaciones adicionales"