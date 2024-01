Se repite la historia de los Panamericanos: Barranquilla se queda sin otro evento internacional

El deporte en Barranquilla sufre un nuevo revés, en esta oportunidad por la cancelación de la Serie Intercontinental de Béisbol Profesional que se daría cita en el estadio Édgar Rentería de la capital del Atlántico desde el próximo 26 de enero y hasta el 1 de febrero.

El Team Rentería USA dio a conocer la mala noticia a través de un comunicado de prensa en donde indicaron que los motivos obedecen a la falta del aval para la realización del torneo por parte del Ministerio de Deporte y el Comité Olímpico Colombiano, además del no reconocimiento del equipo de la Fepcube, novena que representa a los cubanos residentes de Estados Unidos.

"Las ligas, equipos y entes involucrados han manifestado toda su disposición para que la Serie se llevara a cabo, no obstante, el Ministerio de Deporte junto con el Comité Olímpico, emitieron un comunicado expresando que no era posible otorgar el aval para la realización del torneo, además del no reconocimiento al equipo FEPCUBE, que es uno de los equipos participantes", se lee en la comunicación.

Los organizadores señalaron que están en conversaciones para que otro país albergue la serie donde se vivirá la fiebre por el deporte de la 'pelota caliente' con la participación de equipos de Colombia como Caimanes de Barranquilla por ser el campeón de la Liga Profesional de Béisbol Colombiano, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Curazao y el de la Fepcube.

Asimimo, el Team Rentería señaló que ya había personas que habían adquirido la boletería a quienes les devolverán el 100% de su dinero.

Vale la pena recordar que el pasado 9 de enero, el Ministerio del Deporte emitió un comunicado sobre la Serie Intercontinental de Béisbol Profesional en donde indicaba lo siguiente:

"... nos permitimos informar que se presentó, por parte de los organizadores del evento Team Rentería USA, una propuesta ante el Ministerio del Deporte para la financiación de este, la cual no fue viabilizada, destacándose que los proyectos de cofinanciación deben ser presentados por las federaciones deportivas nacionales, lo cual no ocurrió en esta oportunidad".

Sobra decir que las reacciones ante este nuevo hecho no se hicieron esperar.

A través de su cuenta en X, el presidente del Partido Conservador, el senador Efraín Cepeda calificó lo ocurrido como "otra vergüenza internacional".

"Otra vergüenza internacional, no solo fueron los Panamericanos; ante la negativa del Ministerio del Deporte, la Serie Intercontinental de Béisbol Profesional programada en el Estadio de Béisbol Edgar Rentería ha sido cancelada".