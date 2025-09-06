Actualizado:
Sáb, 06/09/2025 - 15:05
Sebastián Montoya brilló en la carrera sprint del GP de Monza en F2
Montoya fue el piloto con más adelantamientos en la jornada.
El piloto colombiano Sebastián Montoya tuvo una destacada jornada este sábado 6 de diciembre en la carrera sprint del Gran Premio de Monza de la Fórmula 2.
Después de una desafortunada actuación en la ronda de clasificación, en la que el colombiano no pudo marcar un buen tiempo y quedó relegado a la última fila, Montoya brilló en la carrera sprint al ser el piloto con más adelantamientos.
Sebastián Montoya se destacó
Montoya comenzó la prueba en el puesto 21, pero tan solo en la largada ganó tres casillas, que le permitieron aspirar a seguir ascendiendo en la carrera.
Posteriormente, durante el desarrollo de la prueba, el colombiano fue sobrepasando rivales hasta ubicarse en la décima casilla.
A pesar de que no sumó puntos, Sebastián Montoya sí fue destacado por haber sido el piloto con más adelantamientos, al registrar 11 posiciones ganadas.
El ganador de la carrera sprint fue el británico Leonardo Fornaroli.
Este domingo 7 de septiembre se llevará a cabo la carrera de fondo del Gran Premio de Monza de la Fórmula 2, en la que Sebastián Montoya aspirará a meterse en los puestos de puntos de la categoría.
Antena 2