Sebastián Montoya brilló en la carrera sprint del GP de Monza en F2

Sebastián Montoya se destacó

Montoya comenzó la prueba en el puesto 21, pero tan solo en la largada ganó tres casillas, que le permitieron aspirar a seguir ascendiendo en la carrera.

Posteriormente, durante el desarrollo de la prueba, el colombiano fue sobrepasando rivales hasta ubicarse en la décima casilla.

A pesar de que no sumó puntos, Sebastián Montoya sí fue destacado por haber sido el piloto con más adelantamientos, al registrar 11 posiciones ganadas.

El ganador de la carrera sprint fue el británico Leonardo Fornaroli.