Sebastián Montoya vuelve a competencia en F2 en el Gran Premio de Qatar

Después de dos meses regresa la competencia de la Fórmula 2 de automovilismo y ahí el colombiano Sebastián Montoya espera hacer un buen papel en el remate del calendario comenzando en el circuito de Lusail, Qatar.

Montoya, de la Escudería Telmex, está preparado para esta nueva experiencia en la pista del Circuito International de Lusail, con 5.419 kilómetros de longitud, en la cual el próximo sábado 29 de noviembre se correrá la carrera sprint con 23 giros y el domingo, la feature, que contará con 32.

En la programación de la jornada completa, Sebastián tendrá la prueba de calificación el viernes 28 de noviembre a 11:10 a.m. hora de Colombia. La carrera Sprint quedó programada para el sábado 29 de noviembre a las 11:20 a.m. y finalmente la carrera Feature se disputará el domingo 30 de noviembre a las 7:00 a.m.

De las expectativa por lograr un buen resultado, Montoya contó como ha logrado preparar esta nueva salida y buscar la manera de sortear todos los escenarios que se puedan presentar durante las dos carreras.

"Espero maximizar el resultado, clasificar entre los 10 primeros y buscar más pódiums, ganar la primera sería, obviamente, lo mejor. Pero para mí lo más importante es maximizar la rapidez y aprovechar lo que tengamos. En los últimos fines de semana hemos tenido velocidad, pero no hemos podido capitalizar en situaciones difíciles. Creo que eso es algo en lo que quiero trabajar internamente, no solo para mí, sino también pensando en el próximo año”, dijo el deportista.

En la clasificación de pilotos, Sebastián Montoya está en la casilla 10 con un total de 76 puntos y el líder es el italiano Leonardo Fornaroli que logró acumular en las competencias un total de 188 unidades.

