Sebastián Montoya brilla en el GP de Monza en la F2
Otros Deportes
Actualizado:
Dom, 07/09/2025 - 07:35

Sebastián Montoya remontó en el GP de Monza en la F2 y sumó valiosos puntos

Sebastián Montoya se robó el protagonismo en el GP de Monza tras una épica remontada que le permitió ser top 10.

El Campeonato de Fórmula 2 regresó al icónico Autodromo Nazionale Monza del 5 al 7 de septiembre de 2025, como parte de la undécima ronda de la temporada, en soporte del Gran Premio de Italia de Fórmula 1. 

El GP de Monza volvió a encender la parrilla en el "Templo de la Velocidad" con espectáculo puro, cambios estratégicos y un nuevo líder emergente. Browning, tras dominar en la clasificación, se coronó finalmente en la carrera larga, en donde el piloto colombiano, Sebastián Montoya, también se robó el protagonismo.

Sebastián Montoya remontó y llegó en el la novena casilla

Montoya inició con el "pie derecho" esta nueva carrera y obtuvo un décimo lugar (P10) en la Sprint Race, sin sumar puntos, pero destacó por ser el piloto con más adelantamientos durante la carrera. Partió desde la última fila y, gracias a una gran cantidad de maniobras logró avanzar significativamente hasta la décima posición.

A pesar de haber iniciado desde el fondo de la parrilla en la carrera principal que se llevó a cabo el domingo 27 de septiembre (22º), protagonizó una excelente remontada, ganando alrededor de 12 posiciones hasta lograr el P9, una ligera discrepancia sobre su posición final exacta, pero queda claro que su desempeño fue notable. 

 

Haber llegado dentro de los 10 primeros pilotos de la carrera que se llevó a cabo en suelo italiano le permitió al hijo del icónico piloto colombiano, Juan Pablo Montoya, sumar dos puntos en la clasificación general

¿Cuándo será la próxima carrera de Sebastián Montoya en la F2?

El próximo reto de Sebastián Montoya en la Fórmula 2 en 2025 será el Gran Premio de Bakú (Azerbaiyán). Esta ronda está programada para el 19 al 21 de septiembre de 2025, como parte del calendario oficial de 14 rondas.

