Selección Colombia de voleibol masculino debuta en el clasificatorio a Juegos Panamericanos

La Selección Colombia de voleibol masculino está lista para debutar en el torneo clasificatorio a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

El equipo nacional arribó en las últimas horas a Chile para disputar el certamen que dará dos cupos a las justas de Santiago y el cual se extenderá hasta el 25 de septiembre.

Colombia debutará este miércoles 21 de septiembre enfrentando a Chile desde las 5:30 de la noche. La segunda salida será el 22 de septiembre contra Argentina.

El tercer encuentro está programado para el viernes 23 ante Venezuela y el equipo nacional cerrará la primera fase el sábado 24 contra Perú.

Los dos mejores equipos del clasificatorio avanzarán a la final y además se quedarán con los boletos a los Juegos Panamericanos.

Calendario de Colombia en el clasificatorio a Juegos Panamericanos:

21 de septiembre

Colombia Vs Chile

22 de septiembre

Colombia Vs Argentina

23 de septiembre

Colombia Vs Venezuela

24 de septiembre

Colombia Vs Perú