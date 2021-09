Selección Colombia femenina de Hockey en Línea clasificó a cuartos de final del Mundial

La Selección Colombia femenina de Hockey en Línea dio la gran sorpresa en el Campeonato Mundial Sénior que se disputa en Roccaraso, Italia, al derrotar este viernes 10 de septiembre a Suiza y clasificar de esta manera a la ronda de cuartos de final.

La delegación nacional se impuso 3-0 a la de Suiza con anotaciones de Luna Alejandra Umaña, Juliana Díaz y Mariana Escobar y con este resultado se quedó con el segundo lugar del grupo B con siete puntos.

Al término de la zona de grupos, Colombia cosechó dos victorias y dos derrotas.

En su primera salida, el equipo nacional cayó 6-0 con España, en la segunda fue superado 2-1 por Italia. En el tercer partido, Colombia se recuperó al derrotar con un apretado 2-1 a Argentina.

Resultados de Colombia en la fase de grupos del Campeonato Mundial Sénior de Hockey en Línea:

Grupo B

Perdió 6-0 con España

Perdió 2-1 con Italia

Ganó 2-1 contra Argentina

Ganó 3-0 a Suiza

Ahora, en los cuartos de final, el equipo colombiano se medirá con Letonia, que ocupó la tercera casilla de la zona A.

Partidos de cuartos de final del Mundial de Hockey en Línea:

India Vs. Suiza

Estados Unidos Vs. Italia

España Vs. México

Francia Vs. Argentina