Selección Colombia masculina sub 20 que disputará los Juegos Suramericanos

Todo está listo para que este sábado 1 de octubre arranque la edición XII de los Juegos Deportivos Suramericanos que tendrán como sede la ciudad de Asunción, Paraguay.

Una de las disciplinas que más llama la atención es el fútbol masculino, teniendo en cuenta que las selecciones participantes se preparan para disputar el Campeonato Sudamericano sub 20 con el objetivo de clasificar al Mundial.

Colombia, que llega al Suramericano después de chocar con República Dominicana en amistoso de la fecha FIFA, comparte el grupo B junto a Ecuador, Argentina y Chile.

El Comité Olímpico Colombiano, que confirmó la lista de deportistas inscritos, reveló la nómina de 18 jugadores convocada por el director técnico Héctor Cárdenas para las justas.

Selección Colombia sub 20 para los Juegos Suramericanos:

Luis Miguel Marquinez

Daniel Pedrozo

Jhon Vélez

Alexis Castillo Manyoma

Daniel Luna

Gustavo Puerta

Andrés Salazar

Sebastián Giraldo

Édier Ocampo

Kevin Mantilla

Julián Palacios

Cristian Santander

Jorge Cabezas

Miguel Monsalve

Stiven Valencia

Juan Córdoba

Ricardo Caraballo

Óscar Cortez

Calendario:

El campeonato de fútbol masculino en los Juegos Suramericano se disputará desde el 4 hasta el 12 de octubre.

Octubre 4

Colombia Vs Ecuador

Octubre 6

Colombia Vs Argentina

Octubre 8

Colombia Vs Chile

Octubre 10

Semifinal

Octubre 12

Final