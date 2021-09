Sofía Gómez debutó en el Campeonato Mundial Aida de apnea

Este miércoles comenzó oficialmente la participación de la apneísta colombiana Sofía Gómez en el Campeonato Mundial de AIDA en Chipre terminando en el cuarto lugar de la prueba, luego de un empate en la medalla de oro que no le permitió quedarse con el bronce.

En la primera prueba, la colombiana hizo una inmersión de 81 metros en peso constante con bialetas, cumplió con el objetivo que se había propuesto en el inicio de la prueba, y esto luego de casi dos años sin competir por cuenta de las restricciones por la pandemia de coronavirus.

Al término de esta primera prueba la colombiana aseguró que fue una inmersión muy positiva y que sin lugar a duda después de tanto tiempo fuera de la competencia, las sensaciones son de mejora en las próximas pruebas de este Mundial.

“Estoy muy contenta con mi buceo, me perdí la medalla de bronce por un metro, pero muy contenta de hacer 81 metros, es lo más profundo que he estado en dos años. Esto era un entrenamiento y todavía me queda tres semanas más de trabajos, me enfocaré en bialetas de acá hasta la competencia”, dijo Sofía

La colombiana ahora se prepara para lo que serán sus próximas salidas en este campeonato mundial las cuales están distribuidas de la siguiente manera: el 26 de septiembre en la prueba de peso constante sin aletas, y el 28 en peso constante con monoaleta, dos modalidades distintas de inmersión.

En 2019 la deportista de nuestro país sufrió una lesión que la alejó de las competencias oficiales participando en un campeonato en México, está siendo la última antes de la suspensión del todo el calendario por cuenta de la pandemia.

Este campeonato además sirve para preparar lo que serán los Freedom Depth Games que serán en el mes de octubre y que es una de las competencias más importantes del año cerrando el 2021 que estuvo seriamente modificado por cuenta de todavía algunas restricciones por el tema de salubridad.