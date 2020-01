Sofía Gómez y su impresionante hazaña con tiburones en Las Bahamas

La apneista colombiana Sofía Gómez, quien consiguió un nuevo récord mundial el año pasado en la segunda edición de la Competencia Internacional de Apnea Outdoor Kaş Başka, sorprendió a sus seguidores con su más reciente hazaña al nadar con tiburones en Las Bahamas.

La deportista se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Bahamas y aprovechó para visitar la llamada Tiger Beach, zona que se conoce como la cuna del tiburón tigre, uno de los más peligrosos para el humano, pero que es un destino infaltable para quienes quieren vivir un viaje inolvidable al nadar con estos tiburones.

Sofía Gómez publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram previo a sumergirse en el mar. Los nervios le jugaron una mala pasada y terminó cortándose uno de sus dedos mientras preparaba la carnada para llamar a los tiburones.

Cuando logró avistar a los escualos, emprendió su hazaña de nadar con tiburones tigre y terminó registrándola en un video e imágenes que compartió a sus seguidores.

"¿Qué más le puedo pedir a la vida, si me da momentos como éste? Poder compartir el mar con estos tiburones poderosos es lo más hermoso que me ha pasado. No sentir miedo, sino una alegría y una paz inmensa", expresó la joven.

"Poder compartir el mar con estos tiburones Tigre y sentir su poder y su energía es algo que nunca voy a olvidar (y que espero poder repetir)", agregó.

En uno de los videos, muestra cuando uno de los tiburones viene de frente a su cuerpo y gracias a la supervisión que tuvo de expertos logró mantener la calma e interactuar con esta especie de forma segura.

Eso sí hizo un llamado responsable a los que quieran vivir esta experiencia extrema para que lo hagan bajo la supervisión de expertos. "Nunca tengan estos encuentros sin algún experto guiándolos, nunca le pierdan el respeto a los tiburones", escribió.