Strava, la aplicación que revoluciona el deporte mundial

La aplicación móvil Strava, que utilizan 50 millones de corredores y ciclistas en todo el mundo para medir los kilómetros que recorren en sus carreras, afronta en 2020 la meta de ser rentable, un hito que están "a punto" de conseguir, aseguró a EFE su responsable para España y Francia, Greg Vermersch.



"Estamos a punto de ser rentables, en 2020 lo podemos conseguir", afirmó en una entrevista con EFE el portavoz para el mercado español de esta compañía que cuenta con 2,2 millones de usuarios en España y aspira a aumentar en todo el mundo el número de usuarios de su servicio de pago, denominado 'Summit' y que ofrece servicios adicionales con un coste de unos 5 euros al mes.

Tras una década centrada en hacer crecer el número de atletas que utilizan su servicio, que gana un millón de usuarios cada mes llamados por el aspecto social -los atletas pueden compartir sus tiempos o comparar su rendimiento con el resto en 'segmentos' de rutas creados por los usuarios- Strava se ve en la encrucijada de mostrarse, además, como una compañía rentable.



"En Silicon Valley ha habido un cambio de mentalidad, ya no se valora tanto a las empresas por su capacidad de crecer, sino por su capacidad de ser rentables", apuntó Vermersch.



Para ello, se centrarán durante este año 2020 en "motivar a los atletas" para que se pasen al servicio de pago, que a su juicio les ofrece "valor" y puede "ayudar mucho al deporte", aunque el servicio gratuito seguirá sin tener publicidad.



"No queremos ser un Facebook del deporte, meter anuncios no es nuestro objetivo", agregó el ejecutivo de la aplicación para los mercados español y francés.

Colombia, el tercer país con más usuarios de habla hispana



Fundada en 2009 por los estudiantes de Harvard Michael Horvath y Mark Gainey, Strava toma su nombre de la palabra sueca que significa 'esforzarse' y en el último año ha ganado más de medio millón de usuarios en España, de los 1,6 millones que tenía a finales de 2018 a los 2,2 con los que ha cerrado el pasado 2019.



"España es un país muy activo, no solo son usuarios dados de alta, sino que utilizan el producto. Hemos notado un incremento del 40 % en las actividades subidas cada mes", comentó Vermersch.



Los usuarios españoles de esta plataforma se reparten casi a partes iguales entre corredores, ciclistas y usuarios que combinan ambos deportes, así como comienzan a aparecer otras actividades, como las caminatas, el yoga o los entrenamientos con pesas. Además, crecen los usuarios de plataformas de ciclismo virtual en interior.



Destacan también los maratonianos: un 8% de los atletas españoles de Strava han completado los míticos 42,2 kilómetros alguna vez, una cifra "bastante alta en comparación con otros países", aunque lejos del 24 % de maratonianos de Japón.

En los países latinoamericanos, la aplicación tiene una gran aceptación en Brasil, que es su segundo mercado internacional con 7 millones de usuarios. Más atrás queda Colombia, con casi un millón de atletas, seguido por México, Chile, Argentina y Perú.



Aunque su foco está en incrementar el número de usuarios de sus servicio de pago, la aplicación tiene otras fuentes de financiación. Una de ellas es la creación de retos, a la que marcas y carreras pueden acudir para motivar a los atletas y generar "una experiencia de marca integrada en la vida del atleta".



Varias pruebas de Barcelona, tanto el maratón como la media maratón, han utilizado esta herramienta para proponer retos a los corredores, e incluso otras pruebas, como la marcha cicloturista Polar Gran Fondo La Mussara utiliza Strava para cronometrar los tiempos de los participantes.