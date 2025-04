Talento colombiano en la NFL: Xavier Restrepo firmó con los Tennessee Titans

El receptor de origen colombiano Xavier Restrepo, que brilló con los Miami Hurricaines del fútbol colegial, firmó este sábado con Tennessee Titans como agente no reclutado para la temporada 2025 de la NFL.



"Gracias por la oportunidad. No voy a fallar, entrenador", le respondió Restrepo al 'coach' de los Titans, Brian Callahan, en la llamada que éste le hizo para anunciarle su incorporación al equipo.



Restrepo, quien no fue seleccionado en ninguna de las siete rondas del Draft de la NFL que concluyó este sábado, rompió en llanto junto a su familia luego de recibir el aviso de Tennessee.

