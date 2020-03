También se unieron: Santander, Boyacá y Meta se sumaron a aislamiento de Bogotá y Cundinamarca

Entre las novedades del decreto están:

- Permitir la operación de restaurantes exclusivamente para domicilios.

- Permitir el abastecimiento de combustible.

- Permitir el transporte de carga desde y hacia el aeropuerto.

- Permitir la prestación de servicios bancarios y financieros

En el caso de las personas que tienen mascotas, informó que solo una persona por núcleo familiar podrá sacar a sus mascotas o animales de compañía por un lapso no superior a 20 minutos cada vez que sea necesario.

Además, el Terminal de Transporte y sus terminales no prestarán servicio durante el tiempo que dure la restricción contemplada por el simulacro. Sin embargo, se permitirá la llegada de viajeros que ya tenían sus tiquetes.

"El Ejército y la Policía harán controles pedagógicos en las entradas y salidas de Bogotá para evitar que esto se vuelva un paseo", indicó la alcaldesa.

También llamó a mantener la calma y disciplina solidaria para entender que estas medidas son para nuestro cuidado. "No nos debemos ir ni a Cundinamarca, ni a Meta, no Boyacá, ni a Santander".

"Tenemos que aprender entre todos, este es un ejercicio de protección de la vida, queremos justamente identificar en estos cuatro días de simulacro, quiénes la pueden cumplir y quiénes no (...) con esa información vamos a poder ajustar nuestros servicios públicos, sociales y de asistencial para cuando nos toque hacer una cuarentena los podamos proteger mejor", manifestó.