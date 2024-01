Temáticas de tragamonedas que son furor en el 2024 en Colombia

Las tragamonedas han consolidado su posición como uno de los juegos favoritos en Colombia, presentes tanto en casinos tradicionales como en plataformas en línea. Entre la increíble cantidad de tragamonedas en oferta en el país, las temáticas son fundamentales para cautivar a los jugadores.

En el 2024, diversos temas están causando furor, sumergiendo a los jugadores en experiencias únicas. Estos son algunos de los más populares.

Civilizaciones pasadas Presentes tanto en casinos tradicionales land-based como casinos online, las tragamonedas de civilizaciones pasadas figuran entre los juegos favoritos de los colombianos. Ya sea a través de personajes reales como Cleopatra o mitológicos como el minotauro, estos juegos te transportan a través de la historia para ir en busca de los mejores premios.

Antiguas sociedades como los egipcios, los romanos y los vikingos, son protagonistas de tragamonedas envolventes. Desde el misterio de los faraones en "Book of Dead" hasta las travesías vikingas en "Vikings Go To Valhalla", estas máquinas ofrecen giros impredecibles y emocionantes. Las tragamonedas egipcias transportan a los jugadores a la época de los faraones, mientras que las vikingas ofrecen travesías marítimas y batallas épicas.

Aventuras

Las tragamonedas de aventura sorprenden con su variabilidad, llevando a los jugadores a saquear tumbas antiguas, descubrir mundos lejanos en barco o enfrentarse a dinosaurios, monstruos y otras criaturas.

Estas máquinas ofrecen tramas bien desarrolladas y funciones de bonificación creativas. La esencia de la aventura se refleja en cada giro, manteniendo a los jugadores en vilo con sorpresas emocionantes. En estos casos los gráficos cobran una importancia mayor que frente a otros temas.

Ejemplos notables de tragamonedas de aventura incluyen "Gonzo’s Quest", donde te embarcas en una búsqueda épica en busca de tesoros, "Dinosaur Rage", que te sumerge en la era de los dinosaurios con emocionantes características, y "Las Aventuras de John Hunter", inspirada en Indiana Jones.

Música, películas y deportes

Las tragamonedas temáticas de música, como "Jammin Jars" y "CherryPop", celebran el talento musical. La música es la protagonista, y los desarrolladores rinden homenaje a diversos géneros. Desde el punk rock hasta los ritmos más alegres, estas tragamonedas ofrecen una experiencia sonora única.

Por otro lado, Hollywood ha sido un factor de inspiración para numerosas temáticas populares de tragamonedas. Después de ver la película, puedes revivir la aventura o la experiencia girando los carretes y desbloqueando funciones de bonificación basadas en la temática.

Los mejores ejemplos de tragamonedas temáticas de cine, como "Jurassic Park", “Gladiador” y "Jumanji", se mantienen fieles al material fuente, por lo que ya estarás familiarizado con los personajes principales o la trama.

Todo esto sin mencionar los juegos inspirados en deportes. Al acercarse un gran evento deportivo como el Super Bowl o el Mundial de Fútbol, se disparan las elecciones de juegos como “NFL Super Bowl Jackpots” o “Football Super Spins”.

Temas acordes a la época del año

Las temáticas festivas en las tragamonedas empiezan en el Año Nuevo Chino. Un ejemplo es "Chinese New Year", que celebra la llegada del año en oriente presentando los signos del Zodiaco chino. Vale recordar que este año esta festividad será el sábado 10 de febrero.

Aunque esa temática en particular no es la más celebrada en Colombia, es tema que estará presente en la mayoría de los casinos internacionales a través de distintos títulos.

Mientras va pasando el año y se acerca octubre es común ver el crecimiento en la popularidad de juegos vinculados a Halloween. Títulos como “Book of Fruits Halloween”, “Pumpkin Smash” o “Day of Dead” (por la festividad mexicana del “día de muertos”) ganan popularidad en esas fechas.

Un mes más tarde, en diciembre, los sitios de casino se llenan de tragamonedas con temática navideña como “Santa’s Wonderland”, “Book of Mrs Claus” y “Stay Frosty”. En ocasiones los creadores de juegos toman un título popular y lanzan una version navideña, tal es el caso de “Christmas Big Bass Bonanza”.

Conclusión: Más allá de la temática, lo importante es jugar seguro

La legalización del mercado de apuestas en Colombia se efectuó en 2017, experimentando un notable auge en 2020, cuando las apuestas en juegos operados por internet alcanzaron aproximadamente los $8.000 millone. La cifra que se duplicó en 2021 y superó los $26.000 millones en 2022.

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), este segmento, integrado en las actividades artísticas y de entretenimiento, registró un crecimiento del 42,2%, liderando la categoría. En particular, los juegos de suerte y azar han experimentado un crecimiento del 123% en los últimos cinco años, según la misma fuente.

En este panorama, las tragamonedas en particular son uno de los sectores con mayor nivel de juego. Esto se debe en parte a lo mencionado en este artículo, es decir, las temáticas divertidas que transportan a los apostadores a otros mundos.

Sin embargo, es necesario asegurarse siempre de acceder a sitios seguros autorizados por Coljuegos. Es decir, debe figurar el logo de esta entidad en la sala de casino de tu preferencia. Además, la recomendación general es no ingresar dinero sin antes leer la letra pequeña y hacer un retiro de fondos si se nota alguna irregularidad en el juego. De esta forma es posible jugar de forma segura y responsable para disfrutar al máximo de las mejores temáticas de tragamonedas.