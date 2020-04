Trump apoya que la NFL inicie la temporada regular en septiembre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este sábado una conferencia telefónica con al menos 12 comisionados de los deportes profesionales del país y defendió que la temporada de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) comience como está prevista, el próximo septiembre.

De acuerdo a varias fuentes periodísticas, Trump también se mostró convencido que a partir de agosto y septiembre los aficionados podrían volver a los campos para presenciar las competiciones deportivas tras haber superado la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, no está claro que la valoración del mandatario estadounidense, en cuanto a los plazos que manejó en la conferencia telefónica para la vuelta a la normalidad dentro de la competición deportiva tengan el aval completo por parte de los expertos médicos que siguen el desarrollo de la COVID-19.

Desde el pasado 11 de marzo, fecha en la que la NBA ordenó la suspensión inmediata de la competición de liga tras dar positivo al coronavirus el pívot francés Rudy Gobert, de los Jazz de Utah, el resto de toda la actividad deportiva en Estados Unidos está suspendida indefinidamente.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, recordó a los participantes en la charla con el presidente Trump que las ligas fueron las primeras en cerrar y que a él y la organización que dirige les encantaría liderar el camino para iniciar la actividad económica, una vez que los funcionarios de salud pública den su visto bueno.

Silver ha tratado de mantenerse optimista sobre las posibilidades de que la liga vuelva a jugar en esta temporada actual y, según los informes, la NBA ha estado 'muy decidida' a coronar a un campeón para la temporada 2019-20.

Se ha hablado de un formato de playoffs especial, con todos los partidos a disputarse en Las Vegas como una forma de limitar la cantidad de viajes y, por lo tanto, ralentizar la propagación del virus COVID-19.

Hay muchos obstáculos por aclarar y preguntas por responder antes de convertir dicho formato en una opción real, pero si esta temporada se pudiera salvar de alguna manera, la NBA lo intentaría.

También hay un informe de que la NBA se está preparando para la posible cancelación de la temporada por completo, si parece que no hay una forma segura de reanudar la competición.

Esto no significa que la temporada se cancele, sino que la liga se está preparando para todos los escenarios posibles a medida que la propagación del coronavirus continúa empeorando en los Estados Unidos, donde ya se ha cobrado la vida de más de 7.400 fallecidos.

La liga tiene miles de millones de dólares en juego (800 millones) y cancelar el resto de la temporada no es lo ideal, pero si no hay forma de seguir jugando en los próximos dos meses, entonces las posibilidades de no tener un campeón de la NBA 2020 crecerán.

Por su parte, las Grandes Ligas ya han asumido que no podrán cumplir con el calendario completo de 162 partidos al no haber podido comenzar la temporada regular el pasado mes de marzo.

Mientras que la NHL, que tampoco ha podido concluir la temporada regular, y la MLS, que apenas llevaba dos jornadas de su vigésimo quinta temporada, confían en poder concluirlas en lo que resta del año.

Trump también planteó la idea de que las ligas trabajen juntas de cara a conseguir créditos fiscales relacionados con los aficionados, como sería deducir de los impuestos todo lo relacionado con las concesiones y venta de entradas, informaron las misma fuentes periodísticas.

Esa sería una forma para que las ligas impulsen la capacidad de los aficionados de regresar al estadio en una economía difícil.