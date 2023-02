Urrutia dio más detalles de su salida, habló de "deslealtad" y lamentó decisión de Petro

En medio de su alocución presidencial, Gustavo Petro anunció que tres ministros dejarán su cargo, el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, la ministra de cultura, Patricia Ariza, y la ministra de Deporte, María Isabel Urrutia.

En diálogo con La FM, la medallista olímpica mencionó que recibe este anuncio del presidente Petro con tristeza, pues "debieron llamarme con tiempo y avisarme. Fue el anuncio del Presidente. Me siento ministra, no me han declarado insubsistente", dijo.

En esa misma medida dijo que, por lo pronto, irá a la oficina, pues todavía tiene la responsabilidad hasta que llegue un acto administrativo.

Al preguntarle si veía que esta decisión podía pasar, la ahora exministra aclaró que se venía apoyando los diálogos regionales: "hice el trabajo que me correspondía en el ministerio, que era administrar"; además, en el tema del fútbol, que fue el que le encomendó el mismo presidente, se hizo el trabajo, además de lo correspondiente a los Juegos Nacionales.

En cuanto a la manera en la que se enteró que le habían pedido la renuncia al ministerio, Urrutia mencionó que se enteró cuando estaba en la fila de ministros.

"Yo estaba en la fila de los Ministros y un edecán me dijo, doctora, usted no puede pasar porque usted ya no es ministra", dijo Urrutia.

Asimismo, dijo que la jefe de gabinete la llamó para informarle la decisión de Petro. "Yo llegué a la reunión de ministros y antes de la alocución del presidente recibí una llamada de Laura Sarabia diciéndome que esa era la decisión del presidente", destacó.

En cuanto a la posibilidad de tener otro rol en el gobierno de Gustavo Petro, la medallista aseguró que en este momento sigue trabajando por el país.

"Más allá de la deslealtad y la manera en que me sacaron, yo estoy para trabajar por el cambio", ratificó Urrutia, quien además agregó que “no creo que la forma en la que fui sacada me vayan a proponer en algo, yo soy una mujer de retos y seguiré trabajando por los niños y niñas del país”.

En cuanto a las divisiones que se están presentando en el gobierno, la exministra mencionó que será el mismo presidente Petro el encargado de definirlo.

“Hay divisiones, pero nosotros los que creímos en el cambio vamos a seguir trabajando por ese cambio”, ratificó.