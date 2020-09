VIDEO - Brutal golpe de nocaut de Mike Tyson a su preparador durante entrenamiento

El boxeador estadounidense de 54 años Michael Gerard 'Mike' Tyson se prepara para hacer su reaparición en los cuadriláteros cuando el próximo 28 de noviembre enfrente al también excampeón mundial Roy Jones Jr en el Dignity Health Sports Arena de Los Ángeles.

Desde que Tyson anunció que regresará a la actividad para protagonizar algunas peleas de exhibición con fines benéficos, ha llevado a cabo un estricto trabajo de preparación en el cual mejoró considerablemente su forma física.

Le puede interesar: Justin Thomas lidera el US Open de golf; Sebastián Muñoz es 33

A través de las redes sociales, Kid Dynamite ha mostrado cómo aumentó su velocidad y preparó su cuerpo para el combate contra Jones Jr, el cual fue pactado a ocho asaltos.

En esta ocasión, se reveló un nuevo video de los entrenamientos de Mike Tyson en el cual demuestra todo su poder con los puños y en el que terminó perjudicando a uno de sus preparadores.

Lea también: Con gol de Santos Borré, River empató con Sao Paulo en la Copa Libertadores

Y es que mientras que Tyson realizaba una rápida secuencia de golpes perdió el control y al parecer sin querer impactó en la cara a su entrenador con un fuerte gancho de derecha.

Mike Tyson’s trainer is probably thinking “I don’t get paid enough for this” 😂😂



pic.twitter.com/8wBrrVSfnV