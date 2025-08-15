Actualizado:
Vie, 15/08/2025 - 10:26
[Video] David Alonso regaló inaudita imagen y pasó susto en el GP de Austria
El piloto colombiano presentó extraño lío mecánico en su motocicleta.
El español Manuel 'Manugas' González (Kalex) ejerció de lo que es en la categoría de Moto2 y estableció un récord absoluto en la práctica oficial del GP de Austria 2025 (1:33.290), pues si por la mañana el más rápido fue el checo Filip Salac (Boscoscuro), que estableció un récord (1:33.427), por la tarde fue el español quien dejó claras sus intenciones.
Con González líder, Arón Canet (Kalex) acabó a 13 milésimas de segundo, con Iván Ortolá (Boscoscuro) a 77 milésimas de segundo y el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) a 85 milésimas de segundo.
Como ellos, entraron en la segunda clasificación directa Filip Salac, el brasileño Diogo Moreira (Kalex), Marcos Ramírez (Kalex), Tony Arbolino (Kalex), que tuvo una caída sin consecuencias casi al final, Daniel Holgado (Kalex), Albert Arenas, Alonso López, el australiano Senna Agius (Kalex), Izan Guevara y el belga Barry Baltus (Kalex).
David Alonso sufrió problemas mecánicos y tendrá que trabajar para avanzar a la ‘qualy’ 2
El piloto colombo-español arrancó fuerte en el GP de Austria, ubicándose desde el primer entrenamiento libre entre los diez mejores, demostrando que mantenía buen ritmo y se preveía su presencia en el grupo de los 14 primeros (requisito para acceder directamente a la Q2), sin embargo, un imprevisto mecánico en su Kalex cambió el panorama, así lo captaron las cámaras de la transmisión oficial con David Alonso empujando su moto en plena pista.
A diez minutos del cierre, el vigente campeón de Moto3 marchaba octavo y con un escenario prometedor, sin embargo, la avería lo dejó fuera de acción y abrió la puerta para que sus rivales bajaran sus tiempos, lo que provocó que Alonso descendiera hasta el puesto 18, quedando fuera de la clasificación directa.
¿Qué pasó, David? Alonso estaba haciendo un gran papel en la práctica del #AustrianGP, pero tuvo que volver a boxes. 😔 pic.twitter.com/D48i1eExRi— ESPN MotoGP (@MotoGP_ESPN) August 15, 2025
😮 El SUSTO de DAVID ALONSO al acabar los primeros libres del GP de Austria.pic.twitter.com/aV1tEGGjeH— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 15, 2025
El próximo reto de David Alonso en el GP de Austria
Ahora, el colombiano de apenas 19 años deberá afrontar este sábado 16 de junio el exigente paso por la Q1, donde solo los cuatro más veloces avanzarán a la Q2 y podrán pelear por la ‘pole position’. Será un reto extra en un fin de semana que pintaba sin sobresaltos, pero que ahora exige una máxima concentración y reacción inmediata del último campeón de Moto3.
Agencia EFE / Antena 2