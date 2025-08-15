[Video] David Alonso regaló inaudita imagen y pasó susto en el GP de Austria

El español Manuel 'Manugas' González (Kalex) ejerció de lo que es en la categoría de Moto2 y estableció un récord absoluto en la práctica oficial del GP de Austria 2025 (1:33.290), pues si por la mañana el más rápido fue el checo Filip Salac (Boscoscuro), que estableció un récord (1:33.427), por la tarde fue el español quien dejó claras sus intenciones.



Con González líder, Arón Canet (Kalex) acabó a 13 milésimas de segundo, con Iván Ortolá (Boscoscuro) a 77 milésimas de segundo y el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) a 85 milésimas de segundo.



Como ellos, entraron en la segunda clasificación directa Filip Salac, el brasileño Diogo Moreira (Kalex), Marcos Ramírez (Kalex), Tony Arbolino (Kalex), que tuvo una caída sin consecuencias casi al final, Daniel Holgado (Kalex), Albert Arenas, Alonso López, el australiano Senna Agius (Kalex), Izan Guevara y el belga Barry Baltus (Kalex).

