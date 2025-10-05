Actualizado:
Dom, 05/10/2025 - 07:58
VIDEO - David Alonso sufrió fea caída en el GP de Indonesia de Moto 2
El colombiano perdió el control de su moto en el inicio de la prueba.
Mala suerte tuvo este domingo 5 de octubre el piloto colombiano David Alonso en el Gran Premio de Indonesia de Moto 2 al sufrir una fuerte caída que lo sacó de la carrera.
Después de haber partido desde la segunda posición, Alonso descendió hasta la cuarta casilla. Sin embargo, en el quinto giro, cuando transitaba por el sector cuatro, el colombo-español perdió el control de su motocicleta al tomar una curva, por lo que protagonizó una espectacular caída.
David salió volando por encima de la moto y terminó impactando fuertemente su hombro y cabeza contra el pavimento.
¡Dura caída de David! El colombiano sufrió un fuerte high side y se terminan las ilusiones de Alonso en el #IndonesianGP. 😣🇨🇴— ESPN MotoGP (@MotoGP_ESPN) October 5, 2025
📺 Mira el campeonato de MotoGP por #DisneyPlus Plan Premium. pic.twitter.com/s1XJVFPXMF
A pesar de lo impresionante de la situación, el colombiano pudo moverse por sus propios medios y salirse de la vía para evitar cualquier accidente.
Posteriormente, a David Alonso se le vio caminando con normalidad con la compañía de los auxiliares del Gran Premio de Indonesia.
De esta manera, el colombiano cierra la prueba en la que había generado gran expectativa, teniendo en cuenta la ilusión generada por el rendimiento demostrado en la clasificación.
Fuente
Antena 2