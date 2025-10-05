VIDEO - David Alonso sufrió fea caída en el GP de Indonesia de Moto 2

Mala suerte tuvo este domingo 5 de octubre el piloto colombiano David Alonso en el Gran Premio de Indonesia de Moto 2 al sufrir una fuerte caída que lo sacó de la carrera.

Después de haber partido desde la segunda posición, Alonso descendió hasta la cuarta casilla. Sin embargo, en el quinto giro, cuando transitaba por el sector cuatro, el colombo-español perdió el control de su motocicleta al tomar una curva, por lo que protagonizó una espectacular caída.

David salió volando por encima de la moto y terminó impactando fuertemente su hombro y cabeza contra el pavimento.