[Video] Escalofriante lesión impacta al mundo del deporte

Escalofriante lesión de Tyreek Hill

Tyreek Hill es uno de los receptores más desequilibrantes de la NFL y la principal figura ofensiva de los Miami Dolphins. Conocido como “Cheetah” por su velocidad explosiva, se ha consolidado como un arma letal en el juego gracias a su capacidad para desmarcarse en segundos y convertir jugadas cortas en avances largos. Desde su llegada a la liga ha sido un constante generador de espectáculo y estadísticas, estableciéndose como uno de los jugadores más temidos por las defensivas rivales y pieza fundamental en las aspiraciones de los Dolphins esta temporada.

Anoche en una jugada que parecía completamente normal, una recepción corta en la que el jugador se da la vuelta para empezar a ganar yardas sufrió una temible lesión, las imágenes son impactantes.