[Video] Escalofriante lesión impacta al mundo del deporte
En la noche del 29 de septiembre se vivió un impactante momento en uno de los partidos de la NFL.
Los Miami Dolphins consiguieron un triunfo importante ante los New York Jets que les permite tomar aire en este inicio de temporada y encaminarse con mayor confianza hacia sus próximos compromisos. Fue un partido disputado, en el que supieron aprovechar sus oportunidades ofensivas y mostraron solidez en momentos clave para cerrar el marcador a su favor. Más allá de los altibajos, la victoria representa un impulso necesario en una campaña en la que el equipo busca afianzarse en la pelea de su división y demostrar que puede ser protagonista en la conferencia.
Escalofriante lesión de Tyreek Hill
Tyreek Hill es uno de los receptores más desequilibrantes de la NFL y la principal figura ofensiva de los Miami Dolphins. Conocido como “Cheetah” por su velocidad explosiva, se ha consolidado como un arma letal en el juego gracias a su capacidad para desmarcarse en segundos y convertir jugadas cortas en avances largos. Desde su llegada a la liga ha sido un constante generador de espectáculo y estadísticas, estableciéndose como uno de los jugadores más temidos por las defensivas rivales y pieza fundamental en las aspiraciones de los Dolphins esta temporada.
Anoche en una jugada que parecía completamente normal, una recepción corta en la que el jugador se da la vuelta para empezar a ganar yardas sufrió una temible lesión, las imágenes son impactantes.
To my friend Tyreek Hill: Rest now brother, we have the watch.— Lunar Surfer (@TheLunarSurfer) September 30, 2025
And i’ll see you in Valhalla
pic.twitter.com/vyA1TQ2YWJ
Más allá de la lesión del mejor jugador del equipo, los Miami Dolphins lograron quedarse con la victoria asegurando así su primer triunfo de la temporada. Ahora Hill se une a la larga lista de estrellas de la NFL que sufren lesiones de esta magnitud. El parte médico oficial declaró que es una dislocación de su rodilla lo que lo tendrá alejado de los terrenos de juego por varios meses.
