Michael Bisping es uno de los ex-luchadores más reconocidos de la UFC. El Inglés tuvo una carrera bastante exitosa, donde llego a ser campeón en la categoría de peso mediano en el principal circuito de artes marciales mixtas.

La leyenda del deporte de combate, miembro del salón de la fama ‘UFC Hall of Fame’ (Salón de la Fama) desde 2019, sorprendió al quitarse su ojo de cristal durante una entrevista. Bisping pensó que su entrevista solamente estaba siendo escuchada.

Por ese motivo, creyó el suceso no sería visto por nadie. La sorpresa fue para el luchador al darse cuenta que la entrevista era retransmitida a través de YouTube y Facebook.

El luchador vivió el momento con total normalidad y después contó un poco de la situación que le llevo a perder su ojo derecho, tras una pelea en el 2013 contra Vitor Belfort, la cual termino perdiendo por K.O.

El inglés resumió como fue su carrera después del suceso:

"Mi visión en el ojo derecho básicamente dejó de existir desde el 2013. A duras penas lograba pasar los exámenes médicos. La gente siempre me pregunta, '¿Cómo peleabas con un solo ojo?' Y yo siempre digo: ¡Con mucha maldita dificultad! No fue fácil. Tuve que cambiar totalmente mi estilo. Me costaba mucho trabajo percibir la profundidad. Necesitaba hacer contacto físico, porque al hacerlo, la cosa magnífica que es el cerebro podía medir mejor las distancias", dijo al Diario MMA.

El ex-luchador contó que su accidente también le permitió pensar en otras alternativas de vida luego de su retiro. Esto debido a la experiencia de Dana White, quien terminó su carrera por un accidente similar:

"Creo que, mirando atrás, lo del ojo fue una bendición disfrazada de tragedia porque mi carrera como luchador iba a terminar en cualquier momento, así que comencé a hacer todo lo posible para abrir otras puertas, haciendo otras cosas fuera de la lucha. Pero me las arreglé para continuar durante unos cinco o seis años así".