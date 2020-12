[Video] Se las quiso dar de 'Rocky Balboa', pero salió humillado del ring

En el séptimo asalto, Sánchez le lanzó una ráfaga de golpes que terminó sacando a Fernández del ring y acabando la pelea por nocaut.

Así fue entonces como el cubano logró su victoria 17, trece de las cuales las ha logrado por KO.

Fernandez went full Rocky 😂 pic.twitter.com/a8l2OHaYSo

FRANK SANCHEZ PUT HIM THROUGH THE ROPES 😱 pic.twitter.com/HeOBXVsjND