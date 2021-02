WWE Elimination Chamber 2021: cartelera confirmada para este domingo 21 de febrero

Este domingo 21 de febrero se llevará a cabo el segundo evento PPV del año en el calendario de WWE. Elimination Chamber (Cámara de la eliminación), donde una lucha estilo ruleta rusa es el gran atractivo de la noche, pero con otras peleas definirán títulos y allanan el camino hacia el anhelado Wrestlemania.

Cartelera para WWE Elimination Chamber 2021

Elimination Chamber Match por el Campeonato de WWE: Drew McIntyre (c) vs. AJ Styles vs. Jeff Hardy vs. Randy Orton vs. Sheamus vs. Kofi Kingston

Elimination Chamber Match por una oportunidad por el Campeonato Universal: Jey Uso vs. Kevin Owens vs. King Corbin vs. Sami Zayn vs. Cesaro vs. Daniel Bryan

Campeonato Universal: Roman Reigns (c) vs. Ganador de la Elimination Chamber Match por una oportunidad titular

Campeonato de Estados Unidos: Bobby Lashley (c) vs. Riddle vs. Keith Lee

Campeonato Femenino de Raw: Asuka (c) vs. Lacey Evans



*La cartelera podría sufrir cambios de última hora.

El evento se podrá ver a través de WWE Network y Fox Action a partir de las 7pm (hora de Colombia)